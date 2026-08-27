Marcel Hapke und Luke Leon Nennecke servieren Hamburger Gerichte wie Labskaus und Rundstück warm – traditionsbewusst, aber weniger „wuchtig“.

Die Köche Marcel Hapke (36) und Luke Leon Nennecke (27) bereiten in ihrem Restaurant „Gefion“ traditionelle Gerichte aus der Hansestadt zu – nach ihren ganz eigenen Vorstellungen. Dafür haben sie Kochbücher aus dem 18. Jahrhundert gewälzt und die in die Gegenwart übersetzt.

„Es stirbt langsam aus, dass die traditionelle Küche in Hamburg repräsentiert wird“, sagt Marcel Hapke zur MOPO. In Wien oder Barcelona, zum Beispiel, gebe es noch viel mehr heimische Küche. Und oft seien Hamburger Klassiker „sehr wuchtig“. „Wir wollen sie an den heutigen Zeitgeist anpassen, auch für ein jüngeres Publikum“, so Hapke.

Im neuen Restaurant „Gefion“ gibt es moderne Hamburger Küche

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Gemeinsam mit Luke Leon Nennecke hat er das „Gefion“ in Altona-Nord (Gefionstraße 3) eröffnet. Hier, nahe der „Neuen Flora“, gibt es zum Beispiel Labskaus-Kroketten (14 Euro), gefüllt mit geschmortem Rindernacken und roter Bete. Obendrauf kommt noch ein geflämmter Matjes.

Die Labskaus-Kroketten werden mit einem geflämmten Matjes serviert. Florian Quandt Luke Leon Nennecke (l.) und Marcel Hapke haben das „Gefion“ eröffnet. Florian Quandt Das Rundstück warm gibt es hier mit Sauerteigbrot und frittierter Zwiebel on top. Florian Quandt Das „Gefion“ hat in Altona-Nord eröffnet und hat drinnen Platz für rund 40 Gäste. Florian Quandt

Das Rundstück warm (22 Euro) ist hier ein Hackbraten auf geröstetem Sauerteigbrot, mit Bratensoße und frittierten Zwiebeln als Topping. Es gibt auch hauchdünne Rinderzunge mit Sardellencreme oder Hühner-Roulade mit Ofentomate.

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Die beiden Köche betreiben auch gemeinsam den Cateringservice „Goat Kitchen“, haben sich nun ein zweites Standbein aufgebaut. „Wir haben zur Vorbereitung auch viele alte Hamburger Kochbücher gelesen, aus dem 18. und 19. Jahrhundert“, so Marcel Hapke.

Vorher war in den Räumlichkeiten das Lokal „Breitengrad“ zu Hause. Monatelang haben die jungen Köche renoviert. „Wir haben 15 Tonnen Schutt rausgetragen, Wände und die Toiletten rausgerissen, neue Räume geschaffen“, sagt Marcel Hapke. Nun ist Platz für 42 Gäste drinnen und 25 im Garten. Außerdem gibt es ein Separee für zehn Gäste, das exklusiv gebucht werden kann.

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Die Speisekarte soll sich ständig weiterentwickeln, immer nach dem Motto: „Vertrautes neu gedacht“.