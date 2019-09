Fußgänger bei Unfall getötet: 22-Jähriger muss sich wegen Fahrerflucht verantworten

Wandsbek -

Ein 22-Jähriger muss sich am Montag in Hamburg wegen Fahrerflucht vor dem Amtsgericht zu verantworten. Er soll einen Fußgänger überfahren haben, der an den Folgen des Unfalls verstarb.

Am Abend des 22. August 2018 soll der Mann das Opfer an der Wandsbeker Marktstraße im Bereich der Einmündung zur Schlossstraße mit seinem Auto erfasst haben. Der Verunfallte hatte laut polizeilichen Ermittlungen im Dunkeln bei roter Ampel die Straße überquert.



Das Unfallopfer sei durch den Aufprall in die Luft geschleudert worden und erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der 22-Jährige habe zunächst gebremst, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Staatsanwaltschaft plädiert auf „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“, weil der Zusammenstoß unvermeidbar gewesen wäre. Den 22-Jährigen erwartet ein Strafmaß zwischen einer Geldstrafe und bis zu drei Jahren Gefängnis. (mp)