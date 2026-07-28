Großer Schmerz auf der Veddel: Nach dem unerwarteten Tod des Fußballers Andre bittet die Familie um Unterstützung.

Schock beim FC Veddel United: Der Hamburger Fußballverein trauert um seinen Spieler Andre Kuessan Assiongbor. Sein plötzlicher Tod hat Mannschaft, Freunde und Angehörige tief getroffen.

„Mit großer Bestürzung und unendlicher Trauer müssen wir heute Abschied von unserem Mitspieler Andre nehmen“, schreibt der Verein auf Instagram. Andre sei weit mehr als ein Fußballer gewesen: ein geschätzter Freund und ein wichtiger Teil der Veddel-United-Familie.





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Die Gedanken des Vereins seien bei Andres Familie, seinen Angehörigen und allen Menschen, die ihn kannten und liebten. „Sein plötzlicher Tod hat uns alle tief erschüttert. Worte können kaum ausdrücken, wie groß unser Schmerz ist“, heißt es in dem Abschiedspost. „Ruhe in Frieden, Andre.” Dazu stellte der Verein ein Bild des verstorbenen Jungen. In zahlreichen Kommentaren unter dem Post sprechen Menschen der Familie ihr Beileid aus.

Um die Angehörigen bei den Kosten für die Beerdigung und die Trauerfeier zu unterstützen, wurde eine Spendenaktion eingerichtet. In dem Aufruf heißt es: „Der plötzliche Verlust hat unsere Familie tief getroffen und stellt uns zusätzlich vor eine große finanzielle Herausforderung.“ Mit den Spenden sollen die Bestattung, die Trauerfeier und weitere damit verbundene Ausgaben finanziert werden.

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GoFundMe GoFundMe setzt nach eigenen Angaben auf verschiedene Sicherheitsmechanismen, um Betrug bei Spendenaktionen zu verhindern. Dazu zählen Identitäts- und Kontoverifizierungen sowie interne Prüfungen auffälliger Kampagnen. Verdächtige Spendenaufrufe können von Nutzern gemeldet werden.

Der Verein will Andre ein ehrendes Andenken bewahren. „Ruhe in Frieden, Andre“, schreibt Veddel United. Auf der Veddel trauern seine Mannschaftskameraden, Freunde und Weggefährten um einen Menschen, der für viele weit mehr als nur ein Mitspieler war. (mp)