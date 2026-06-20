Fußball-WM-2026: Die besten Public-Viewing Orte in der Stadt

Während der WM 2026 verwandelt sich Hamburg wieder in eine riesige Fanzone. Ob beim Public-Viewing im Biergarten, beim kühlen Alsterwasser oder beim Mitfiebern in den Kult-Kneipen – wir zeigen die besten Orte der Stadt, an denen Fans gemeinsam jubeln können.

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 läuft noch bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko. Die schlechte Nachricht für alle Hamburger Fans gab es bereits vor Beginn des Turniers: Das große Public Viewing am Heiligengeistfeld findet dieses Mal nicht statt. Doch in der Stadt gibt es zahlreiche andere Alternativen zum Mitfiebern. In der Regel werden die Abendspiele gezeigt. Wer also Lust hat, mit Hamburgs Portugiesen zu jubeln oder mit Club-Atmosphäre Fussi gucken will, findet hier eine kleine Auswahl.

XXL-Stream mit Club-Atmosphäre

Auf der Bühne des „Docks“ (Spielbudenplatz 19, St. Pauli) haben schon legendäre Musiker und Bands wie David Bowie, Metallica, die Red Hot Chili Peppers, Oasis und Nirvana gespielt. Während der WM verwandelt sich der Club jedoch in ein riesiges Fantreffen. Mehr als 1000 Menschen können die Spiele auf einer gigantischen Leinwand verfolgen. Das Besondere: Der Club verbindet Fußball mit Party. In den Pausen gibt es Musik zum Tanzen und Entspannen. Welche Spiele genau gezeigt werden, ist vorab auf der Website des Clubs zu sehen.

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Die Spiele im Biergarten

Sommerfeeling unter Bäumen, mitten im Grünen: Das „Landhaus Walter” im Stadtpark (Otto-Wels-Str. 2, Hamburg-Nord) zeigt die WM-Spiele in seinem großen Biergarten auf einer XXL-Leinwand. Auch hungren muss niemand – die Küche bietet unter anderem Burger und Pizza. Der Eintritt ist kostenlos. Welche Spiele genau übertragen werden, steht auf der Webseite vom „Landhaus Walter„.

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Open Air auf dem Lattenplatz

Das „Knust“ (Neuer Kamp 30, St. Pauli) bringt den Fußball nach draußen. Auf dem Lattenplatz, dem Außenbereich des Musikclubs auf St. Pauli, werden die wichtigsten WM-Spiele auf einer Leinwand übertragen – und zwar nicht nur die deutschen Partien. Und falls es mal regnen sollte: Drinnen wird weitergefeiert.

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Festival-Vibe auf dem Spielbudenplatz

Während der gesamten WM verwandelt sich der Spielbudenplatz in einen riesigen Fußball-Biergarten. Auf mehr als 20 Bildschirmen verpassen Fans keine Sekunde. Besonders bei den Spielen der deutschen Mannschaft dürfte es hier richtig voll werden. Für Essen und Trinken sorgen Foodtrucks – Festival-Stimmung garantiert.

WM-Feeling auf bayerisch

Das „Hofbräu Wirtshaus“ (Speersort 1, Altstadt) in der Altstadt zeigt, dass man in Deutschland auf verschiedene Weise feiern kann – auch zur WM. Wo sonst Dirndl und Lederhosen zu sehen sind, wurde jetzt eine Fanmeile eingerichtet. Gezeigt werden alle deutschen Spiele sowie ausgewählte Top-Spiele anderer Nationen. Dazu gibt es frisch gezapftes Bier aus München und jede Menge Biergarten-Flair.

Fussi gucken mit und ohne Ton

Es muss nicht immer Bratwurst sein. Im portugiesischen Restaurant „Piri Piri“ am Schulterblatt 63 in der Sternschanze werden alle deutschen und portugiesischen Spiele live gezeigt. Auf zwei Bildschirmen können Fußballfans die Spiele verfolgen, während aus der Küche landestypische Leckereien serviert werden. Andere WM-Partien laufen nebenbei ohne Ton während des normalen Betriebs. Für die begehrten Plätze wird eine Reservierung empfohlen.

Fußball auf Portugiesisch

Auch im „BomBom“ (Lehmweg 35, Hoheluft-Ost) werden alle Spiele von Deutschland und Portugal übertragen. Auf der einladenden Sommerterrasse lässt sich das Fußballspektakel perfekt mit portugiesischen Spezialitäten verbinden – eine willkommene Abwechslung zu Pommes und Currywurst. Aufgrund der Zeitverschiebung bei den WM-Spielen sollte man aber unbedingt vorab auf der Webseite prüfen, wie lange die Küche abends geöffnet hat.

Lust auf Fußball mit Kult-Faktor

Ja, diese Auflistung ist etwas portugallastig, aber wer schon einmal mit Portugiesen Fußball geschaut hat, weiß, dass es vor allem eines ist: ein großes Fest. Mitten im Portugiesenviertel lädt der Familienbetrieb „D. José“ (Ditmar-Koel-Straße 11, Neustadt) zum Live-Event ein. Der Fokus liegt hier ganz klar auf den portugiesischen und lateinamerikanischen Teams. Aber auch Spiele anderer Nationen werden im Lokal gezeigt. In drei Räumen und auf der Außenterrasse wird die Leidenschaft für den Sport ausgelebt. Für Inhaber Cristiano Sequeira steht fest: Fußball funktioniert nur durch Zusammenkommen und gemeinsames Feiern.







