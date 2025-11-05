An diesem Wochenende: Polizei warnt vor Verkehrschaos in Hamburg

Mehrere Demos, ein HSV-Spiel und eine Vollsperrung der A7 zwischen Stellingen und Heimfeld. Für Hamburgs Autofahrer kommt es an diesem Wochenende richtig dicke. Die Polizei warnt vor Staus und Behinderungen.

Die A7-Erweiterung und die Bauarbeiten für die neue Tunnelleitzentrale erfordern eine 55-Stunden-Sperrung der Autobahn. Bereits ab 21 Uhr am Freitag sind die Auf- und Abfahrten Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld dicht.

A7 in Hamburg: Vollsperrung für 55 Stunden

Es gibt Ersatzrouten, dennoch rechnet die Polizei mit Staus und Behinderungen. Und ruft Autofahrer auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren und mehr Zeit einzurechnen. Oder einfach die Bahn zu nehmen.

Die Sperrungen der A7 sind in diesem Jahr auf einem Rekordhoch. Zehn Termine soll es dieses Jahr geben, häufig verbunden mit 55-Stunden-Sperrungen. Einige gab es bereits – es sind noch weitere geplant.

Demos und Fußball lassen Verkehr stocken

Am Samstagnachmittag beginnt ab 15.30 Uhr das Heimspiel des HSV gegen Borussia Dortmund. Das dürfte zusammen mit der Vollsperrung der A7 für Staus rund um das Volksparkstadion in Bahrenfeld sorgen.

In der Innenstadt wird es am Samstag vermutlich auch nicht besser aussehen: Zwei Demos sollen durch die City führen. Von 13.30 Uhr bis 20 Uhr wird ein Aufzug von den Landungsbrücken über den Rödingsmarkt, die Mönckebergstraße bis zum Steindamm gehen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 20.000 Demonstranten.

Von 14 Uhr bis 18.30 Uhr führt eine zweite Demo vom Dammtordamm über den Gänsemarkt und den Jungfernstieg

zurück zum Dammtordamm. Der Veranstalter erwartet etwa 3000 Teilnehmer. (tb)