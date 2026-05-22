Seit fast zwei Wochen fahren zwischen den Haltestellen Wilhelmsburg und Neugraben keine S-Bahnen, Fahrgäste müssen sich seitdem umständlich in Bus-Ersatzverkehre quetschen. Der Frust ist groß, doch das Ende der Vollsperrung in Sicht. Laut Kristina Thaiß, Netzleiterin bei der Deutschen Bahn, war all das dringend notwendig. Aber was ist in diesen zwei Wochen eigentlich alles passiert? Bei einem Besuch auf Hamburgs größter S-Bahn-Baustelle geht es tief hinab in den Tunnelschacht.





