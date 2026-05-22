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Kristina Thaiß ist Netzleiterin bei der Deutschen Bahn für Hamburg.

Kristina Thaiß ist Netzleiterin bei der Deutschen Bahn für Hamburg. Foto: Annalena Barnickel

  • Harburg

paidDie Chefin des Geister-Tunnels: Unter Harburg läuft der S-Bahn-Endspurt

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Seit fast zwei Wochen fahren zwischen den Haltestellen Wilhelmsburg und Neugraben keine S-Bahnen, Fahrgäste müssen sich seitdem umständlich in Bus-Ersatzverkehre quetschen. Der Frust ist groß, doch das Ende der Vollsperrung in Sicht. Laut Kristina Thaiß, Netzleiterin bei der Deutschen Bahn, war all das dringend notwendig. Aber was ist in diesen zwei Wochen eigentlich alles passiert? Bei einem Besuch auf Hamburgs größter S-Bahn-Baustelle geht es tief hinab in den Tunnelschacht.


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