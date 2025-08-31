mopo plus logo
Ein Eck-Lokal im Retro-Stil

Das „Funk-Eck“ gibt es bereits seit 1950. Es wird mittlerweile in dritter Generation geführt. (Archivbild) Foto: Archiv

  • Harvestehude

paid„Alles versucht und verloren“: Hamburger Institution endgültig dicht

Feine Torten und prominente Gäste – das Traditionslokal „Funk-Eck“ in Harvestehude muss seine Türen für immer schließen. Der Familienbetrieb in dritter Generation war eine echte Institution in Hamburg, mit zahlreichen Stammgästen. Doch auch ein Spendenaufruf konnte den angeschlagenen Betrieb nicht mehr retten. Am Sonntag war das „Funk-Eck“ zum letzten Mal geöffnet – die Betreiber verabschieden sich mit emotionalen Worten.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
