Feine Torten und prominente Gäste – das Traditionslokal „Funk-Eck“ in Harvestehude muss seine Türen für immer schließen. Der Familienbetrieb in dritter Generation war eine echte Institution in Hamburg, mit zahlreichen Stammgästen. Doch auch ein Spendenaufruf konnte den angeschlagenen Betrieb nicht mehr retten. Am Sonntag war das „Funk-Eck“ zum letzten Mal geöffnet – die Betreiber verabschieden sich mit emotionalen Worten.





