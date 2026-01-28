Fundbüro zieht Bilanz: Was Hamburger alles verlieren

Das Zentrale Fundbüro Hamburg hat im vergangenen Jahr mehr als 42.000 Fundstücke registriert. Am häufigsten wurden Schlüssel, Geldbörsen und Handys verloren, wie das Bezirksamt Altona mitteilte. Die Rückgabequote liege für das Jahr 2025 bei 16 Prozent. Damit wurde jeder sechste registrierte Gegenstand den rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern zurückgegeben.

Fast 7000 Schlüssel und rund 5500 Geldbeutel abgegeben

Neu im Fundbüro landeten demnach im vergangenen Jahr fast 7000 Schlüssel, rund 5500 Geldbeutel und etwa 4400 Handys. Auf Platz vier und fünf der häufigsten Fundgegenstände folgten rund 2100 Rucksäcke sowie fast 1500 Beutel und Taschen. Im Jahr zuvor waren rund 43.000 Gegenstände registriert worden, darunter 6300 Schlüssel, 5400 Geldbeutel und 5300 Handys.

Die mit Abstand meisten Gegenstände wurden im vergangenen Jahr in U- und S-Bahnen sowie Bussen verloren. So erreichten das Fundbüro den Angaben zufolge fast 25.000 Fundstücke über die Hamburger Hochbahn sowie gut 1100 über die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Weitere rund 460 Gegenstände stammten aus Rufbussen des Unternehmens „Moia“.

Polizei brachte gut 17.000 Gegenstände ins Fundbüro

Gut 17.000 Fundstücke brachte die Polizei ins Fundbüro – einschließlich der Wasserschutzpolizei mit 120 Fundstücken. Ein weiterer großer Zulieferer mit fast 250 abgegebenen Fundsachen war den Angaben zufolge „Bäderland Hamburg GmbH“ als Betreiberin zahlreicher Schwimmbäder.

Das könnte Sie auch interessieren: Gigantisches Containerschiff in Hamburg angekommen

Direkt im Briefkasten des Fundbüros wurden knapp 600 Fundstücke abgegeben. Persönlich in der Fundannahmestelle erschienen fast 160 Bürgerinnen und Bürger.

Verlustmeldung über Online-Portal

Das Bezirksamt wies darauf hin, dass der Verlust eines Gegenstands ganz einfach über ein Online-Portal gemeldet werden könne. „Die Verlustmeldung wird automatisch mit den Fundmeldungen abgeglichen und die Person erhält eine Rückmeldung per Mail“, erklärte das Bezirksamt.

Ungewöhnliche Funde

Das zentrale Fundbüro Hamburg postet zusätzlich regelmäßig besondere Gegenstände auf ihrer Instagram-Seite „zfb_hamburg“. Dort gibt es kuriose Sachen zu entdecken. Vom Glasauge, über Surfboards, bis hin zur Reanimationspuppe ist alles dabei. Auf MOPO-Nachfrage teilte uns eine Sprecherin des Fundbüros ihren Lieblingsfund von 2025 mit: Es handelt sich um einen „Herr der Ringe“-Ring, der leider noch nicht zurück zu seinem Besitzer fand. (dpa/nai)