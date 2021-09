Endlich volljährig: Die Wäscherei feiert 18 Jahre Wäscherei-Design

Am verkaufsoffenen Sonntag, den 05.09.2021 heißt es wieder Designerstücke in der City Nord begutachten. Die Wäscherei zeigt wieder mal wie ihre Kreativität Grenzen sprengt und zeigt Mut zu ausgefallenen und individuellen Designs. Ein besonderes Highlight: Fumo ist da! Die Sofakollektion Fumo der Wäscherei Hamburg überschreitet bewusst eingefahrene Genre-Grenzen und vereint scheinbare Gegensätze zu einem überraschend harmonischen Ganzen. Also lassen Sie sich am verkaufsoffenen Sonntag selber inspirieren und überlassen den Designerstücken den großen Auftritt.

Wenn Stilrichtungen zu Schlagworten werden, verlieren sie an Schärfe. Begriffe wie Boho, Bauhaus oder Scandi werden oft so inflationär gebraucht, dass die angepriesenen Produkte austauschbar werden. Erst beim Aufbrechen bekannter Vorstellungen kann neue Energie freigesetzt werden. Und so feiert das Möbelhaus Die Wäscherei seine neue Polsterkollektion Fumo als gewinnbringende Fusion verschiedener Welten. Mit ihren individuellen Designs und den skandinavischen Touch ist die Polsterreihe eine Bereicherung für jedes Wohnzimmer.

18 Jahre Wäscherei-Design

Bei der Sofakollektion Fumo feiert die Wäscherei 18 Jahre Eigendesign und beeindruckt vor allem durch die Kombination aus Komfort und Eleganz. Dabei treffen opulente Kissen auf skandinavisch angehauchte Gradlinigkeit. Die dicken Polster mit markanter Keder sind überraschend gemütlich, während der Holzrahmen der Serie entfernt an die Designklassiker aus Dänemark und Schweden erinnert. Ob als Recamiere, Sofa, Eckkombination oder einzelne Sessel hinterlässt Fumo einen wahren Eye-Catcher Moment.

Die neue Polsterreihe der Wäscherei beeindruckt durch Eleganz und hohen Komfort.

Mit ihrer Gradlinigkeit streben sie nach Harmonie im Wohnzimmer





10 Jahre Kooperation mit Sliwinski Design

Die Jubiläumsfeier ist noch nicht ganz vorbei: Seit 10 Jahren werden die Eigendesigns aus Hamburg in Zusammenarbeit mit der Polstermanufaktur Sliwinski Design hergestellt. Das innovative Unternehmen bietet die perfekte Balance zwischen professioneller Produktion und handwerklicher Qualität und damit die Basis für den kreativen Output des Hamburger Möbelhauses.

Wäscherei-Design auf 500 Quadratmetern

Design „Outside The Box“ könnte dabei das allgemeine Motto der Wäscherei sein. Das neu eröffnete Design-Studio präsentiert die Eigenkreationen des Hamburger Möbelhauses in ihrer Einzigartigkeit. Unter ihnen sind preisgekrönte Modelle wie Sofa Credo (German Design Award 2020) oder Sofa Tortilla (Innovative Interior Selection bei den Iconic Awards 2021), die mit ihren neuen Stoffbezügen und der mutigen Farbkombinationen strahlen. Der weiche Strukturstoff sorgt für hohen Komfort, während florale Ornamente einen eher prunkvollen Effekt beisteuern. Auch in Sachen Deko hat das Möbelhaus immer noch etwas in der Hinterhand. Verschiedenste Deko Elemente sorgen für herbstliches Ambiente in den eigenen vier Wänden und hinterlassen dazu auch einige Hingucker-Momente.