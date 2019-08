Für teure Eigentumswohnungen: Zwölf Mietwohnungen in Hamburg vor dem Abriss

Hamm -

Sie leben seit 28 Jahren in ihrer gemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamm. Doch jetzt flatterte Tanja und Victor Harvey die Kündigung ins Haus. Sie sollen ausziehen. Ein Bau-Unternehmen hat das Mietshaus gekauft. Und zwar, um es abzureißen und dort teure Eigentumswohnungen direkt am Kanal zu bauen. Tanja Harvey: „Wir haben über ein Jahr gesucht. Wir wohnen hier zu bezahlbaren Mietpreisen, wenn wir umziehen, dann müssten wir sehr viel mehr zahlen.“

Bisher besteht das Gebäude in der Eiffestraße aus nur zwei Geschossen mit 12 Wohnungen. Nach hinten raus gibt es einen Grünstreifen und dann grenzt das Grundstück direkt an einen Kanal. Ein tolles Grundstück, das die Hamburger Baufirma „wpa Wohnbau“ nun mit einem fünfgeschossigen Gebäude bebauen will. Allerdings entstehen dabei nur knapp unter 30 Wohnungen. Gerade so viele, dass die Regelung unterlaufen wird, zu einem Drittel geförderte Wohnungen zu errichten.

Hamburg: 300.000 Euro für eine 60-Quadratmeter-Wohnung

Tanja und Victor Harvey leben seit 28 Jahren in ihrer Wohnung. Patrick Sun/ Patrick Sun Foto:

Preislich sollen sich die Wohnungen bei mehr als 5000 Euro pro Quadratmeter bewegen. Damit würde eine 60-Quadratmeter-Wohnung wie sie die Haveys bewohnen, ab 300.000 Euro aufwärts kosten. Ein stattlicher Preis, vor allem für eine Wohnlage wie Hamm.

Das könnten die Harveys und die anderen Mieter sich absolut nicht leisten. Insbesondere, da sie zwei Wohnungen im Haus haben und einen Durchbruch machen durften, weil ihre pflegebedürftige Mutter zu ihnen ziehen soll. Tanja Harvey: „Ich weiß nicht, wo wir jetzt eine ähnliche Wohnsituation finden sollten.“ Im Moment zahlen sie für beide Wohnungen zusammen knapp unter 800 Euro kalt (für 100 Quadratmeter).

Auch die Hamburger Politik ist empört über den Vorgang

Nicht nur die Mieter sind empört, auch die Parteien im Bezirk Mitte stehen hinter ihnen. In einem von der SPD initiierten Beschluss, der von Politikern allen Parteien unterstützt wurde, geht die Bezirkspolitik ungewöhnlich deutlich und hart mit dem Vermieter wph Wohnbau aus Rotherbaum ins Gericht. Da ist die Rede von „Profitmaximierung als Leitgedanken“ und von „Bauprojekten ohne soziale Verantwortung“ und „bewusster Verdrängung“.

Jannick Regh, SPD-Abgeordneter aus dem Bezirk Mitte, setzt sich für die Mieter ein. hfr Foto:

Dazu der SPD-Abgeordnete Jannick Regh, der die Auseinandersetzungen hautnah erlebt hat: „Hier wollen private Eigentümer bezahlbare Mietwohnungen abreißen und hochpreisige Eigentumswohnungen ab 5000 Euro den Quadratmeter bauen.“ Noch während Politiker im Gespräch mit der Baufirma waren, seien die Kündigungen eingegangen. „wph hätte ja auch einen Teil Mietwohnungen bauen können, das wurde aber abgelehnt“, ärgert sich Regh. Zwischenzeitig habe der Bauherr sogar noch Hausboote in den Kanal setzen wollen, aber das sei zum Glück vom Tisch, weil nicht realisierbar.

Der Blick aus dem Haus auf den Kanal: Bei der Lage können Eigentumswohnungen dort teuer werden. Patrick Sun Foto:

In ihrem parteiübergreifenden Beschluss lehnen die Parteien den Abriss des Gebäudes mehrheitlich ab. Stattdessen fordern sie, dass die Mieter ein Rückkehrrecht zu ähnlichen Konditionen bekommen oder ihnen vom Vermieter Ersatzwohnungen besorgt werden. Das Problem: Wenn der Bauherr nicht auf Befreiungen vom Planungsrecht angewiesen ist, dann nützt ein solcher Beschluss wenig, da kann ihm die Abriss- und Baugenehmigung vom Bezirk kaum verwehrt werden.

Von zwölf Mietparteien sind bereits zehn ausgezogen

Das Hamburger Bau-Unternehmen wph weist die Vorwürfe von Mietern und Politik zurück, man sieht sich von der Politik in völlig falschem Licht dargestellt. Wph-Geschäftsführer Simon Vollmer: „Es hat mich getroffen, diese faktisch falsche Darstellung über unser inhabergeführtes Unternehmen zu lesen.“ Man sei bei allen Vorhaben immer im Austausch mit Anwohnern, Behörden und Politik.

Und warum bauen sie keine einzige Mietwohnung? Vollmer: „Wir sind auf die Schaffung von Eigentumswohnungen im Rahmen kleiner Projekte fokussiert.“ Davon will das Unternehmen auch hier offenbar keinen Millimeter abrücken. Und schafft damit im bisher noch bezahlbaren Hamm möglicherweise für den Standort sehr teure Eigentumswohnungen. Was wph laut Politik derzeit in einer ähnlichen Konstellation auch in Barmbek plant.

Für viele der Mieter in der Eiffestraße kommt mittlerweile jede Hilfe zu spät. Von ehemals 12 Mietparteien sind bereits zehn ausgezogen. Nur noch zwei halten standhaft die Stellung. Fragt sich, wie lange sie noch durchhalten.