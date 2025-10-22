Mit besonderer Botschaft: Schoko-Marke eröffnet Store in Hamburg

Drei Tage lang wird in der Wexstraße 42 in der Neustadt über Schokolade gesprochen – und über ihre Schattenseiten. Die niederländische Marke Tony’s Chocolonely eröffnet dort vom 23. bis 25. Oktober einen sogenannten „Peep-up-Store“, der nicht nur zum Probieren, sondern vor allem zum Nachdenken einlädt.

Wie das Unternehmen mitteilt, soll der temporäre Laden zeigen, wie Transparenz und faire Bezahlung in der Kakaoproduktion funktionieren können. Besucherinnen und Besucher erfahren vor Ort mehr über Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen und können verschiedene Sorten Schokolade verkosten – kostenlos.

Schokoladenunternehmen will für faire Produktion sensibilisieren

Bereits am Dienstagabend fand ein Pre-Opening für geladene Gäste statt. Hamburg ist für Tony’s kein Zufall: Die Marke hat hier ihren DACH-Hauptsitz.

Das könnte Sie auch interessieren: Dumping-Kette in der Schanze: Sind sich die Hipster zu fein für billigen Kaffee?

Der Pop-up-Store ist bis Freitag täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Ziel des Projekts sei laut Tony’s, mehr Bewusstsein für soziale Verantwortung in der Schokoladenproduktion zu schaffen – und zu zeigen, dass faire Herstellung kein Nischenkonzept bleiben muss.