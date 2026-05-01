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Flugzeug über Hamburg

Ein Flugzeug fliegt kurz vor der Landung auf dem Hamburg Airport über Häuser. Bei schlechter Sicht nutzen Piloten nun andere Strecken als bisher. Foto: picture-alliance/ dpa/Soeren Stache

  • Fuhlsbüttel/Finkenwerder

paidMehr Windräder geplant: Flughafen Hamburg braucht neue Anflugrouten

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Hamburg will und muss mehr Flächen ausweisen, auf denen Windkraftanlagen gebaut werden können. Doch ausgerechnet entlang der eigentlich geeigneten Autobahnen gibt es Interessenkonflikte. Und zwar mit dem Flugverkehr. Deshalb wurden nun in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung neue Routen festgelegt. Die Folge: Insbesondere bei schlechtem Wetter werden andere Gebiete der Stadt überflogen.


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