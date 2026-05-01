Hamburg will und muss mehr Flächen ausweisen, auf denen Windkraftanlagen gebaut werden können. Doch ausgerechnet entlang der eigentlich geeigneten Autobahnen gibt es Interessenkonflikte. Und zwar mit dem Flugverkehr. Deshalb wurden nun in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung neue Routen festgelegt. Die Folge: Insbesondere bei schlechtem Wetter werden andere Gebiete der Stadt überflogen.





