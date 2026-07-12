Mit der neuen Verbindung über die Elbe werden künftig deutlich mehr Menschen im Elbpark Entenwerder unterwegs sein. Der dortige Weg ist dafür jedoch nicht ausgelegt. Was sich nun ändert.

Roter Kreis: Hier wird die neue Elbbrücke gebaut. Sie verbindet den Elbpark Entenwerder mit dem Quartier Elbbrücken. Fotofrizz/BBEG

Zu Fuß oder per Rad aus der HafenCity nach Rothenburgsort? Das soll bald möglich sein! Eine Brücke wird aktuell gebaut. Das Problem: Der Weg zur neuen Brücke durch den Elbpark Entenwerder muss dringend saniert werden.

In Rothenburgsort verläuft bereits ein Weg als Zubringer zwischen dem neuen Ankunftsbereich der Brücke in Richtung Alexandrastieg. Dieser sei dem erwarteten Andrang nach Fertigstellung der Brücke über die Elbe jedoch nicht gewachsen, heißt es nun in einer Mitteilung des Hauptausschusses des Bezirks Hamburg-Mitte. Die Konsequenz: Er muss dringend saniert werden – er soll von 2,5 auf 4 Meter verbreitert werden.

Der Erhalt der Bäume und der Denkmalschutz im Elbpark Entenwerder erschwerten zwar die Planung der Wegsanierung, diese ist nun aber abgeschlossen. Der Weg soll weiterhin mit dem Material Glensanda, einem besonderen Granit, bedeckt werden. Die Anschlüsse an das Rondell sollen künftig rechtwinklig verlaufen – das soll nicht nur die Bäume vor Ort schützen, sondern auch den historischen Charakter des Parks bewahren.

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Das soll sich in Zukunft im Elbpark ändern

Bei der Planung stand besonders der Schutz der Baumwurzeln im Fokus: Daher werden im Rahmen der Umbauarbeiten die Wege maschinell gereinigt – bewachsene Stellen wegen der Wurzeln auch per Hand. Anschließend sollen abgesackte Stellen aufgefüllt und die Position der Bäume verbessert werden.

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Damit in Zukunft weder Radler noch Fußgänger auf der Suche nach einer Abkürzung die Wege verlassen, sollen an Grünflächen niedrige Schutzgeländer aufgestellt werden. Zudem sollen die Wegekreuzungen an den Ecken abgeschrägt und mit Kleinsteinpflaster befestigt werden, um das Abbiegen zu erleichtern. Vier neue Pappeln mit einer Höhe von etwa vier Metern sollen wieder in den Elbpark Entenwerder ziehen. Im Februar waren zwei Säulenpappeln aus Sicherheitsgründen gefällt worden.

Kosten soll der Umbau rund 146.500 Euro brutto. Die Finanzierung übernimmt die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) und das Programm „Erhaltungsmanagementsystem Grün“ (EMG) der BUKEA. (mp)