Das Stadtteil- und Kulturzentrum MOTTE im Stadtteil Ottensen wird saniert – für insgesamt 4.08 Millionen Euro.

Das über 100 Jahre alte Kulturzentrum „Motte“ in Ottensen wird umfassend saniert und erweitert. Rund 4,08 Millionen Euro kostet das Projekt. Unter anderem werden Brandschutz und Barrierefreiheit verbessert, das Dachgeschoss ausgebaut und neue multifunktionale Räume geschaffen. Das teilte die Finanzbehörde mit.

Die Arbeiten in der Eulenstraße 43 laufen bereits seit Juli 2025 und sollen Anfang 2027 abgeschlossen sein. Im Verlauf der Sanierung seien weitere statische und brandschutztechnische Maßnahmen sowie zusätzliche Arbeiten für die Barrierefreiheit notwendig geworden. Auch eine Photovoltaikanlage soll installiert werden.

„Motte“ in Ottensen: Sanierung wird teurer

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Die zusätzlichen Kosten werden nach Angaben der Finanzbehörde unter anderem aus dem investiven Quartiersfonds und Mitteln der Behörde für Kultur und Medien finanziert. Insgesamt beteiligen sich auch der Bund, der Bezirk Altona, der Sanierungsfonds und der Verein „Motte“ an dem Projekt.

Die „Motte“ besteht seit 1976 und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Kulturzentrum bietet unter anderem Bildungs-, Kultur- und Sozialangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ist im Stadtteil als Treffpunkt und Netzwerkpartner verankert.

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Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bezeichnete die MOTTE als „Institution im Stadtteil“. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) nannte die Sanierung einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Zentrums.

„Motte“-Geschäftsführer Manuel Rakers freut sich ebenfalls über die zusätzlichen Mittel. Damit könnten unter anderem Brandschutzfenster eingebaut werden. Neue Klimageräte sollen zudem dafür sorgen, dass Besucher und Künstler auch bei heißen Konzerten „einen kühlen Kopf“ behalten. (vh/mp)