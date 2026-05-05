Für mehr Vielfalt in den Buchhandlungen: Hamburg unterstützt kleine Verlage

Hamburgs Kulturbehörde unterstützt künftig unabhängige Verlage mit 700.000 Euro im Jahr. Dadurch soll die kulturelle Diversität in der Literatur gefördert werden, „die durch die vielfältigen Programme entsteht“, teilte die Kulturbehörde mit.

Bewerbungen für dieses Jahr seien ab sofort digital möglich, die Antragsfrist ende am 15. Juni. Pro förderfähigem Verlag würden zwischen 10.000 und 25.000 Euro ausgeschüttet.

79 Prozent der Verlage machen weniger als eine Million Euro Umsatz

Nach Behördenangaben erwirtschaften in Deutschland zwei Prozent der Verlage rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes, 79 Prozent aller Verlage machten dagegen weniger als eine Million Euro Umsatz im Jahr. Vor allem diese kleinen und konzernunabhängigen Independent-Verlage sollen nun unterstützt werden. Sie legen in der Regel zweimal im Jahr ein anspruchsvolles Programm mit kulturell hochwertiger Literatur vor und verhelfen auch weniger bekannten Autorinnen und Autoren zu Sichtbarkeit, wie die Behörde erklärte.

Gefördert werden den Angaben zufolge pro Förderrunde bis zu 40 unabhängige Verlage mit einem Jahresumsatz von maximal zwei Millionen Euro, die seit mindestens drei Jahren einen festen Firmensitz in Hamburg nachweisen können. Zudem müssen sie 75 Prozent der Verlagseinnahmen aus dem Verlegen von Literatur – Sachbuch oder Belletristik – erwirtschaften und mindestens drei selbstständige Publikationen pro Jahr vorweisen.

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„Verlage erfüllen in der deutschen Kulturlandschaft eine einzigartige Funktion: In ihnen bündeln sich kreative und unternehmerische Kompetenz“, erklärte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Gerade die kleineren unabhängigen Verlage trügen mit ihren Programmen entscheidend zur Vielfalt bei. „Sie bei dieser Arbeit zu unterstützen und damit genau diese Unabhängigkeit zu sichern, ist uns in Hamburg ein Herzensanliegen.“ Der Geschäftsführer des Börsenvereins Nord, Volker Petri, betonte: „Dieses Programm setzt bundesweit Maßstäbe.“ (dpa/mp)