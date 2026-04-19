„Für immer in unserer Startelf!“ So trauert sein Team nach Radunfall um Simon (11)

Der Junge, der in Wilstorf bei einem schrecklichen Lkw-Unfall am vergangenen Mittwoch ums Leben kam, kickte in der U11 eines Sportvereins. Jetzt haben sich seine „Bravehearts“ gemeldet und gedenken des Elfjährigen in bewegenden Worten.

„Simon wird in Zukunft bei jedem Spiel in der Startaufstellung stehen, da er immer in den Herzen seiner Freunde und Freundinnen und damit ein Teil der Mannschaft sein wird.“ So schreibt der TV Meckelfeld auf Facebook. Simon hatte dort in der U11 bei den sogenannten „Bravehearts“ Fußball gespielt.

Weiter heißt es in dem Post: „Letzten Mittwoch ist das Schlimmste passiert, was uns als Eltern, Brüdern oder Schwestern passieren kann. Simon, ein Junge aus unserer U11 ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Seine Mannschaftskameraden- und kameradinnen, deren Eltern, der Trainer und wir als Verein sind zutiefst erschüttert. In Gedanken sind wir bei Simons Familie und wünschen ihnen in dieser furchtbar schweren Zeit ganz viel Kraft.“

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Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr. Ein Lastwagenfahrer war vom Freudenthalweg in die Winsener Straße (B4), abgebogen und erfasste den Elfjährigen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war.