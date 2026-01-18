Lassen sich in Hamburg noch bezahlbare Mietwohnungen bauen? Im Rathausviertel in Wilhelmsburg will der Senat beweisen, dass das möglich ist. Dort entstehen in den nächsten Jahren 1900 Wohnungen, ein Teil davon soll deutlich günstiger sein als aktuell üblich. Jetzt erfolgte der Zuschlag für ein zentrales Grundstück direkt neben dem alten Rathaus. Um massiv Kosten zu sparen, setzt der Bauherr auf den Einsatz von 50 Robotern, viel Digitaltechnik – und ein riesiges Zelt.





