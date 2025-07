Am Großneumarkt in der City wird der Schatten rar, denn mehrere Bäume sind in der Vergangenheit umgefallen. Doch die Stadt tut sich schwer, dort neue Bäume zu pflanzen. Beim großen Neustadt-Fest urban moves singt Samstag Stefan Gwildis für die Bäume auf dem Großneumarkt. Anwohner sorgen sich, dass der Platz seinen typischen Charme mit großen Bäumen und Kopfsteinpflaster verliert.