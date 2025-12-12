Für die Weihnachtsbäckerei: So viele Nüsse, Datteln und Feigen kommen nach Hamburg

Für leckere Weihnachtsplätzchen braucht man oft auch Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln und Datteln. Damit das Backen hierzulande gelingen kann, werden die tonnenweise importiert. Wie viel davon kommt in Hamburg an?

Alles für die Weihnachtsbäckerei: Hamburg hat im vergangenen Jahr mindestens 56.000 Tonnen Nüsse und Kerne aus anderen Ländern importiert. Das waren etwa 2000 Tonnen mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Insgesamt sind rund 25.000 Tonnen Haselnüsse, Paranüsse und Walnüsse importiert worden, 2023 waren es 24.000 Tonnen. Sie kamen vor allem aus den Vereinigten Staaten, der Türkei und Chile. Zudem wurden 14.000 Tonnen Pistazien (2023: 11.000 Tonnen) sowie knapp 17.000 Tonnen Mandeln (2023: 19.000 Tonnen) nach Hamburg eingeführt.

5000 Tonnen Datteln für Hamburg

Das Statistikamt der Vorweihnachtszeit hat zudem auf die Importzahlen für weitere Backzutaten geblickt: So wurden 2024 etwa 5000 Tonnen Datteln (insbesondere aus Tunesien und Iran) und 1800 Tonnen Feigen (vor allem aus der Türkei) importiert.

„Von den für die Herstellung von Stollen und sonstigen Backwaren unerlässlichen Rosinen wurden rund 24.000 Tonnen in die Hansestadt eingeführt, überwiegend aus Südafrika und der Türkei“, hieß es weiter. Und weil die Prise Zimt und die Messerspitze Vanille nicht fehlen darf: Vor allem aus Madagaskar sind den Angaben zufolge gut 1000 Tonnen Zimt und 98 Tonnen Vanille angeliefert worden. (dpa/mp)