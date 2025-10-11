Für „designaffine Reisende“: Neues Hotel an der Alster – direkt neben dem Atlantic

An der Hamburger Außenalster wird gebaut: Direkt neben dem traditionsreichen Hotel Atlantic entsteht in den kommenden Jahren ein neues Hotel der Marke Moxy, die zur Marriott-Gruppe gehört. Die Eröffnung ist für 2027 geplant – Hamburg bekommt damit ein weiteres Hotel in Premiumlage.

Bauherrin ist die Broermann Health & Heritage Hotels, der auch das benachbarte Atlantic gehört. Für das Unternehmen ist es bereits das fünfte Projekt in Partnerschaft mit Marriott. Die Hotelgruppe betreibt unter anderem das Falkenstein Grand und die Villa Rothschild im Taunus sowie zwei Häuser am Genfersee.

Mit dem Moxy setzt das Unternehmen auf Wachstum jenseits klassischer Grandhotels: moderner, urbaner, jünger. „Wir wollen das Portfolio differenzieren und am Puls der Zeit ausrichten“, so Inhaberin Titia große Broermann.

Design trifft Lage – Interior inspiriert von der Alster

Das neue Gebäude an der Alstertwiete soll sich mit seiner weißen Fassade harmonisch in die Umgebung einfügen. Geplant ist ein sechsgeschossiger Bau – mit Architektur vom Hamburger Büro BiwerMau – mit 129 Zimmern, darunter sieben Suiten. Das Interior wird laut Atlantic-Direktor André Vedovelli stark von der Lage an der Alster geprägt sein: „Wir wollen die wunderschöne Lage am Wasser erlebbar machen.“

Zielgruppe seien „designaffine und preisbewusste Reisende“, die Wert auf Stil und Lage legen. Ergänzt wird das Projekt durch 29 Wohnungen, davon zwölf Sozialwohnungen.

Luxus-Spa im Atlantic: Parallel entsteht ein Großprojekt

So soll der neue Innenpool des Atlantic-Hotels aussehen. cm-Design So soll der neue Innenpool des Atlantic-Hotels aussehen.

Zeitgleich zum Neubau entsteht im benachbarten Atlantic ein weiteres Prestigeprojekt: ein neues Spa auf 1500 Quadratmetern. „Wir schreiben die Story des Hotel Atlantic fort und setzen einen Meilenstein“, so Vedovelli.

Das Spa wird über acht Behandlungsräume, zwei Saunen, einen Snow Room sowie Innen- und Außenpool verfügen. Es soll sowohl Gästen des Atlantic und des Moxy als auch externen Besucherinnen und Besuchern offenstehen – etwa über Mitgliedschaften.