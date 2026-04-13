Für 6 Euro von der Bahn nach Hause: In diesen Stadtteilen kommt das Billig-Taxi

Gute Nachricht für Hamburgs Außenbezirke: Ab sofort startet mit „Na Huus, to de Bahn“ („HUUS“) ein neues Billig-Taxi zum Festpreis. Für sechs Euro geht’s von der eigenen Haustür direkt zur Schnellbahn – oder von der Station zurück nach Hause. Das Angebot soll vor allem abends und nachts die Lücke schließen, wenn Busse seltener fahren.

Zum Start fährt HUUS in Randgebieten im Hamburger Westen, Nordosten und Südosten – unter anderem rund um Blankenese, Rissen, Poppenbüttel und Bergedorf. Buchbar ist der Service digital über die Apps von Hansa-Taxi oder Freenow by Lyft. Bei Hansa-Taxi kann zusätzlich bar oder mit Karte bezahlt werden.

Bezahlbar, sicher, einigermaßen fix

Verkehrssenator Anjes Tjarks sagt: „Mit HUUS schaffen wir ein neues, flexibles Angebot genau dort, wo der klassische ÖPNV an seine Grenzen stößt – in den Randzeiten und in weniger dicht angebundenen Stadtteilen, in denen bisher keine On-Demand-Angebote existieren.“ Und weiter: „So bringen wir die Menschen zuverlässig ‚von der Haustür zur Bahn‘ und sorgen auch zu später Stunde für einen bezahlbaren und sicheren Heimweg.“ Vor allem für Frauen dürfte letzteres tatsächlich eine gute Nachricht sein.

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Gefahren wird sonntags bis donnerstags in der Regel von 21 bis 0.30 Uhr, freitags, samstags und vor Feiertagen sogar bis 5 Uhr morgens. Hansa-Taxi-Vorstand Jan Weber verspricht: „Unsere Fahrzeuge stehen an den Bus-Haltestellen ausgewählter Bahnhöfe, sind mit HUUS-Service-Schildern ausgestattet und befördern Fahrgäste bis zu rund drei Kilometern. Und das bezahlbar, verlässlich und ohne Umwege.“ (km)