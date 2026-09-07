Neue Wohnungen mitten in der HafenCity – und das zu einem Preis, der auf dem Hamburger Wohnungsmarkt ungewöhnlich ist. Hunderte Studierende können nun jetzt einziehen.

Für rund 500 Euro im Monat in der HafenCity wohnen – inklusive Nebenkosten, Strom und Internet? Für Studierende und Auszubildende ist das jetzt möglich. In der neuen Wohnanlage am Elbbrückenquartier sind 374 Wohnplätze entstanden. Die ersten Bewohner sind schon eingezogen.

Das Studierendenwerk Hamburg eröffnete die Anlage am Montag. Es gibt 260 Wohnungen auf sieben Etagen – darunter Ein-Zimmer-Apartments mit eigener Küche und Bad sowie Zimmer in Zweier- bis Fünfer-WGs. Zudem gibt es Gemeinschafts- und Lernräume, Co-Working-Spaces, einen begrünten Innenhof und eine 200 Quadratmeter große Dachterrasse.

„Dass hier 374 Studierende und Auszubildende ein neues Zuhause finden, bringt zusätzlich Leben und neue Impulse in die HafenCity“, sagte Ralf Neubauer, Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, anlässlich der Eröffnung.

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Für 500 Euro in der HafenCity wohnen: Mehr als 1800 Interessenten

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Anfang September standen nach Angaben des Studierendenwerks mehr als 1800 Menschen auf der Bewerbungsliste. Die hohe Nachfrage zeige: Günstiger Wohnraum für Studierende werde dringend gebraucht. Mit der neuen Anlage wächst das Angebot des Studierendenwerks auf rund 4770 Wohnplätze in Hamburg.

Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal sieht bezahlbaren Wohnraum als wichtigen Teil der Studienbedingungen. „Ein Studienplatz nützt erst dann etwas, wenn er nicht an der Wohnungssuche scheitert“, betonte die Senatorin.

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Die monatliche Miete für ein WG-Zimmer liegt bei rund 482 bis 487 Euro und für ein Ein-Zimmer-Apartment bei rund 504 Euro. Im Preis sind unter anderem Heizung, Strom, Wasser und Internet enthalten.

2000 Wohnheimplätze bis 2030 geplant

Die Wohnanlage ist Teil des sogenannten Masterplans Wohnen: Bis 2030 sollen insgesamt 2000 zusätzliche Wohnplätze für Studierende und Auszubildende entstehen. Der Neubau in der HafenCity ist das erste fertiggestellte Projekt dieses Plans.

Rund 62 Millionen Euro hat das Studierendenwerk in die neue Anlage investiert. Der Neubau wurde pünktlich und innerhalb des geplanten Budgets fertiggestellt. Unterstützt wurde der Bau von der Stadt Hamburg und mit Fördermitteln der KfW. (mp)