Mopo- Reporterin auf dem Weihnachtsmarkt „Sonnendeck"

MOPO-Reporterin Lene Striewe auf dem Weihnachtsmarkt Sonnendeck. Foto: Marius Röer

  • Hamburg

paid„All you can eat“-Weihnachtsmarkt: Die MOPO macht den Test

Der „All you can eat“-Weihnachtsmarkt auf dem Sonnendeck St. Pauli geht in die nächste Runde. Im zweiten Jahr in Folge strömen an mehreren Tagen pro Woche Besucher:innen aufs Deck, um sich für 27 Euro einmal quer durchs Sortiment zu essen: Flammkuchen, Erbseneintopf, Currywurst, Wintergulasch, Pflaumen-Crumble – vieles davon auch vegan oder vegetarisch. Getränke müssen extra bezahlt werden. Doch was macht das Konzept so erfolgreich? Und lohnt sich die Pauschale wirklich? Die MOPO hat den Test gemacht.


