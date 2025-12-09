Der „All you can eat“-Weihnachtsmarkt auf dem Sonnendeck St. Pauli geht in die nächste Runde. Im zweiten Jahr in Folge strömen an mehreren Tagen pro Woche Besucher:innen aufs Deck, um sich für 27 Euro einmal quer durchs Sortiment zu essen: Flammkuchen, Erbseneintopf, Currywurst, Wintergulasch, Pflaumen-Crumble – vieles davon auch vegan oder vegetarisch. Getränke müssen extra bezahlt werden. Doch was macht das Konzept so erfolgreich? Und lohnt sich die Pauschale wirklich? Die MOPO hat den Test gemacht.





