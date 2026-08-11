Nico Hansen, Gründer vom pflanzlichen Käse-Startup Vanozza, testet für die MOPO vegane Pizzen vom Bringdienst. / Florian Quandt

Hunger, aber keinen Bock aufs Kochen? Der Bringdienst schafft Abhilfe – und Pizzen sind hier besonders beliebt. Mittlerweile werden auch zahlreiche rein pflanzliche Pizzen angeboten. Für die MOPO hat Nico Hansen, Gründer des veganen Käse-Start-ups Vanozza, fünf getestet.

Im Oktober 2025 probierte Nico Hansen für die MOPO-Kolumne „Gas und Steine“ vegane Tiefkühlpizzen – das Ergebnis war durchwachsen. Von 0 bis 4 von fünf möglichen Punkten war alles dabei.

Das Angebot ist überraschend groß

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Als das Ergebnis vom Tiefkühlpizzen-Test feststand, war eine Frage schnell klar: Wie wohl die pflanzlichen Pizzen der Bringdienste abschneiden würden? Also vereinbaren wir einen Folgetest. Erste Überraschung: Bringdienste, die Pizzen mit rein pflanzlichem Belag anbieten, haben meist mehrere Belagvarianten zur Auswahl. Fünf unterschiedliche ließen wir uns in die MOPO-Redaktion in Ottensen schicken. Erst nach dem Test erfuhr Nico Hansen, wer welche Pizza geliefert hatte. Mission Pizza konnten wir leider nicht ordern – denn die verwenden Vanozza-Käse.

Hansen eröffnete 2015 in Bramfeld die erste vegane Pizzeria der Stadt. Und weil er keinen Mozzarella-Ersatz mit gutem Schmelz fand, der „auch schön Fäden zieht“, entwickelte er kurzerhand seinen eigenen veganen Käse. Daraus wurde Vanozza. Neben dem pflanzlichen Mozzarella haben Nico Hansen und sein Team inzwischen auch einen Parmesan-Ersatz, den „No Sheep Greek“, eine Feta-Alternative sowie einen Cashew-Brie entwickelt. Ab 2. Februar wird auch eine vegane Käsesauce bei Budni zu kaufen sein.

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MOPO-Autor Frank Wieding (59) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Und wie liebt Nico Hansen Pizza? „Bei der neapolitanischen Pizza reicht mir auch eine gute Margherita“, sagt er. „Sonst gerne auch mit gutem Fleischersatz oder frischem Gemüse.“ Dafür geht er zu „Pauli Pizza“ (Talstraße 22), „Schlüters – Pizza & More“ (Von-Melle-Park 2) oder ins „Jill“ (Bartelsstraße 12).





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„Alle Pizzen lagen recht dicht beieinander“, so zieht Hansen sein Fazit vom Bringdienst-Test. „Alle haben ein, zwei Pluspunkte und genauso viele Minuspunkte.“

So wurde bewertet: Von 0 (ungenießbar) bis 5 Punkte (sehr lecker) konnte der MOPO-Tester die Pizzen beurteilen.

Die pflanzliche Pizza von Mundfein / Florian Quandt

Mundfein, „Veggetaria vegan“, 15,95 Euro/26 cm

Belag: Mehrkorn-Belag, Lauch, Kirschtomaten, Broccoli, Champignons, Mais und veganer Käse von Simply V. „Eine klassische Gemüsepizza, der Brokkoli ist typisch für einen Lieferdienst. Der Käse ist schön geschmolzen und hat einen guten Geschmack. Der Teig ist gut gebacken, auch in der Mitte. Und halbe Cocktail-Tomaten statt Tomatenwürfel ist auch sehr schön.“

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Die pflanzliche Pizza von Smiley’s / Florian Quandt

Smiley’s, „Vermont“, 13,99 Euro*/28 cm

Belag: Blattspinat, frische Champignons, rote Zwiebeln, veganer Käse Gouda-Art, Prise Knoblauch. „Optisch fällt die leider sehr ab, der Käse sieht aus wie Kunststoff. Geschmacklich ist die Pizza aber gut, die Sauce ist würzig, die Zutaten passen schön zueinander. Auch der Teig ist geschmacklich gut.“ (*zzgl. 1,49 Euro Liefergebühr)

Bewertung: 3 von 5 Punkten

Die pflanzliche Pizza von Papa Johns / Florian Quandt

Papa Johns, „Mediterranea vegan“, 13,99 Euro/25 cm

Belag: schwarze Oliven, Jalapeños, rote Zwiebeln, gewürfelte Tomaten, veganer Käse mit Kokosöl. „Der Teig ist knusprig, Jalapeños find ich super, schwarze Oliven sind etwas 90er. Wo der Käse Kontakt zur dunkelroten, mit Kräutern gewürzten Sauce hatte, ist er gut geschmolzen, auf dem Gemüse nur wenig.“ Dazu gab’s übrigens noch eine Peperoni.

Bewertung: 2 von 5 Punkten

Die pflanzliche Pizza von Domino’s / Florian Quandt

Domino’s, „Vegayaki“, 16,49 Euro/28 cm

Belag: vegane Filetstücke Hähnchen-Style (Soja), Brokkoli, Frühlingszwiebeln, Sesam, Teriyaki-Sauce, veganer Käse. „Optisch sieht die sehr gut aus, dazu tragen farblich auch Sesam und Frühlingszwiebel bei. Der Käse ist nicht ganz so gut geschmolzen. Das vegane Hähnchen ist etwas trocken, aber von den Zutaten ist das die beste Pizza. Die haben sich bei der Zusammenstellung was gedacht und man schmeckt alles durch.“

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Die pflanzliche Pizza von Ready / Florian Quandt

Ready Pizza, „Vegan Victoria“, 13,40 Euro*/25 cm

Belag: vegane Hähnchenstyle-Stücke, rote Zwiebeln, frische Paprika, Mais, veganer Käse, Barbecue-Sauce: „Da ist viel Sauce drauf, die sehr süß ist. Mit dem süßen Mais dazu ist das speziell. Toll ist der Fleischersatz, der hat eine gute Konsistenz und ist gut gewürzt – geht aber leider durch die dominierende Sauce etwas unter. Dadurch schmeckt man auch die Tomatensauce nicht raus. (*zzgl. 1,00 Euro Liefergebühr)

Bewertung: 2 von 5 Punkten