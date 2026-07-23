Kein Glühwein, kein Kakao: Erster Weihnachtsmarkt in Hamburg kann dieses Jahr nicht öffnen.

Zwei Hände halten Becher mit Glühwein vor unscharfen Lichtern auf dem Weihnachtsmarkt. Maximilian Koch

Der „Wintertreff“ sollte in diesem Jahr erneut Weihnachtsstimmung ins Herz von Dulsberg bringen. Sogar die Öffnungszeiten standen schon fest. Doch jetzt wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt.

Die Dulsberger „Wintertreff“ war erst im vergangenen Jahr neu am Straßburger Platz gestartet. Auch für 2026 gibt es eigentlich bereits eine Ankündigung auf der Webseite des Veranstalters „Ahoi Events”, der unter anderem auch die „Hamburg Pride” oder das Stadtfest St. Georg betreut.

„Wintertreff“ in Dulsberg fällt aus

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Im November und Dezember sollte der Weihnachtsmarkt in Dulsberg von Dienstag bis Sonntag stattfinden. Mittwochs war ein Familientag mit vergünstigten Getränkepreisen für Kinder angedacht. Doch nun das Aus.

Auf Nachfrage sagt eine Sprecherin des Veranstalters: „Wir können bestätigen, dass die Veranstaltung aufgrund zu geringer Nachfrage ausfällt.“ Ob die Nachfrage aufseiten der Kunden im Vorjahr zu gering war oder sich zu wenige Händler für 2026 angemeldet haben, bleibt unklar.