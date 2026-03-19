Fünf Loopings über Hamburg: Frühlingsdom sorgt für Fahrspaß bei der ganzen Familie

Ab dem 20.März verwandelt sich das Heiligengeistfeld wieder in das größte Volksfest Norddeutschlands. Mit aufregenden Neuigkeiten und spektakulären Comebacks startet der Frühlingsdom in die neue Saison. Über 55 Fahrattraktionen sorgen für puren Nervenkitzel: Von den weltweit größten reisenden Fahrgeschäften über außergewöhnliche Neuheiten bis zu exklusiven Ausblicken ist alles dabei.

Neue Perspektiven auf Hamburg

Mit dem Panorama-Lift LOOK360° geht es auf dem Frühlingsdom hoch hinaus. Auf 71 Meter lässt der mobile Turm seine Fahrgäste nahezu schwebend über die Dächer Hamburgs blicken. Neben dem spektakulären Panorama werden die Besucher in den vier komplett barrierefreien und verglasten Kabinen mit spannenden Informationen zu Stadt und DOM versorgt. Perfekte Unterhaltung für Gruppen, Groß und Klein!

Mit dem Panorama-Lift LOOK360° auf dem Frühlingsdom hoch hinaus. DOM Mit dem Panorama-Lift LOOK360° auf dem Frühlingsdom hoch hinaus.

Neu und doch bekannt: Vor über 40 Jahren zählte Swing Up zu den Klassikern. Nun kommt es als Unikat komplett modernisiert aus einem Freizeitpark in Tokio zurück. Frei hängende Sitze und bis zu elf Meter Höhe verbinden Nostalgie mit Nervenkitzel.

Ebenfalls neu: Der Geister Palast. In einer der größten Geisterbahnen Europas erwarten Besucher schaurige Gänsehautmomente. Auf 500 Metern Schienen und drei Ebenen, mit drehbaren Gondeln und aufwendig inszenierten Horrorszenen mit Spezialeffekten beginnt sich jeder Fahrgast zu gruseln.

Zum Gruseln: Der Geisterpalast lässt den Puls höherschlagen. Mueller Zum Gruseln: Der Geisterpalast lässt den Puls höherschlagen.

Zurück auf dem DOM

In diesem Jahr feiern gleich vier Highlights ihr Comeback! Nach 14 Jahren ist die Volksfest-Legende Olympia Looping zurück. Als größte transportable Achterbahn der Welt jagt der 900 Tonnen schwere Stahlgigant seine Züge mit mehr als 90 km/h durch fünf Loopings und über 1.250 Schienenmeter.

Comeback nach 14 Jahren: Der Olympia Looping. Barth Comeback nach 14 Jahren: Der Olympia Looping.

Nach zehn Jahren belebt das weltweit einzigartige Hoch-Rundfahrgeschäft Hexentanz erneut den DOM. 24 Gondeln „tanzen“ um eine lodernde Flammensäule. Dabei geht es hoch und runter, vor- und rückwärts.

In der Villa Wahnsinn wartet ein Abenteuer für die ganze Familie. Zu Fuß führt der Weg durch verrückte Hindernisse, Spiegel-Labyrinthe und über Wackelböden sowie Hängebrücken.

Auch Nessy, die größte transportable Schiffschaukel Europas, ist zurück und begeistert in bis zu 30 Metern Höhe Besucher aller Generationen.

Die größte transportable Schiffschaukel Europas: Nessy. Markmann Die größte transportable Schiffschaukel Europas: Nessy.

Event-Highlights auf dem Frühlingsdom

Am 20. März um 15.00 Uhr eröffnet Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer den Frühlingsdom vor dem Achterbahn-Giganten Olympia Looping. Zur Feier des Tages werden Freikartenhefte, DOM-Teddys und Naschboxen verlost.

DOM-Familientag: Jeden Mittwoch lockt der Frühlingsdom mit attraktiven Rabatten. Fahr-, Lauf- und Spielgeschäfte sind dann rund 30 Prozent günstiger, ergänzt durch spezielle Angebote in der Gastronomie. Ein idealer Tag für maximalen Spaß zum kleinen Preis.

Darüber hinaus mischt sich der DOM-Bär Bummel bei schönem Wetter unter die Besucher. Jeden Mittwoch (16–18 Uhr) und zusätzlich auch sonntags (15–17 Uhr) steht Bummel für Fotos und Umarmungen vor dem Riesenrad bereit.

Feiert Geburtstag: DOM-Bär Bummel ist bei gutem Wetter jeden Mittwoch und Sonntag vor Ort. Hamburger Dom / Thomas Balke Feiert Geburtstag: DOM-Bär Bummel ist bei gutem Wetter jeden Mittwoch und Sonntag vor Ort.

Ostern auf dem DOM: Am 5. & 6.April wird es im DOM-Osterzelt in der DOM-Reihe Feldstraße bunt und kreativ. Kinder bis 12 Jahre können selbst gestaltete Ostereier gegen Überraschungen eintauschen. Die Eier können entweder mitgebracht oder direkt im Osterzelt bemalt werden, um den großen Osterstrauch zu schmücken. Vor Ort dabei: Der Osterhase höchstpersönlich, der sich auf viele Erinnerungsfotos freut.

Ostern auf dem DOM: Osterhase treffen und Eier bemalen. DOM Ostern auf dem DOM: Osterhase treffen und Eier bemalen.

Großer Geburtstag: Am 15. April feiert das DOM-Maskottchen Bummel seinen 8. Geburtstag. Das wird mit einer großen Parade, seinen Freunden, unter anderem den Stars aus Paw Patrol, Mickey & Minnie und Olaf dem Schneemann sowie der musikalischen Begleitung einer Marching Band gefeiert. Die Parade startet um 16 Uhr vor dem Riesenrad und zieht in Richtung Feldstraße. Alle Kinder sind dazu eingeladen mitzufeiern und ihre Helden zu besuchen.Diese stehen zum Ende der Parade bis 18.30 Uhr für Umarmungen und Selfies bereit.

Großer Geburtstag: Bummel wird 8 Jahre alt. DOM Großer Geburtstag: Bummel wird 8 Jahre alt.

Lichterspektakel: Drei prachtvolle Feuerwerke verwandeln den Nachthimmel – am Eröffnungs-Freitag (20. März), am Ostersonntag (5. April) und zum Final-Wochenende (17. April) jeweils um 22.30 Uhr.

Ob Adrenalinrausch in luftiger Höhe oder familiärer Osterzauber am Boden – der Frühlingsdom 2026 verspricht eine vielseitige Saison voller Kontraste und unvergesslicher Momente auf dem Heiligengeistfeld.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 15 – 23 Uhr

Freitag und Samstag: 15 – 24 Uhr

Sonntag: 14 – 23 Uhr

Öffnungszeiten am Osterwochenende (2.4. – 6.4.):

Gründonnerstag: 15 – 24 Uhr

Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.

Ostersamstag: 15 – 24 Uhr

Ostersonntag: 14 – 24 Uhr

Ostermontag: 14 – 23 Uhr

Bis zum 19. April bietet der Frühlingsdom jede Menge Glückmomente und Lichterglanz. DOM Bis zum 19. April bietet der Frühlingsdom jede Menge Glückmomente und Lichterglanz.

Weitere Informationen: