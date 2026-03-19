Sechs Jahre lang war Kevin Bürmann Küchenchef im „Haebel“ auf St. Pauli. Er erkochte auch den Stern für das Lokal von Gastronom Fabio Haebel. Doch nun hat er genug von Druck und Erwartungen in der Spitzenküche – und ist mit einem eigenen Restaurant gestartet. Das Motto: „Fuck off, Fine Dining!“ Die MOPO hat mit dem 36-Jährigen gesprochen: über das neue Konzept, die Gründe des Umbruchs und darüber, was TV-Koch Tim Mälzer damit zu tun hat.





