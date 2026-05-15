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Pro-palästinensisches Protestcamp Moorweide

Teilnehmer des propalästinensischen Protestcamps: Sie werfen Israel Genozid an den Palästinensern vor. Im Hintergrund ist das proisraelische „Zion-Camp“ zu sehen. Foto: Olaf Wunder

  • Rotherbaum

paid„Fuck Israel“-Rufe auf der Moorweide: Polizei trennt zwei Protestcamps

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Schon seit einer Woche steht auf der Moorweide ein Protestcamp. Am Freitagnachmittag ist noch ein zweites hinzugekommen. Nur wenige Meter trennen die Zelte voneinander – politisch aber liegen Welten dazwischen. Auf der einen Seite Gruppen aus dem linken und linksextremen Spektrum, die Israel einen Genozid an den Palästinensern vorwerfen. Auf der anderen Seite Menschen, die blau-weiße Israel-Fahnen schwenken und ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen wollen.


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