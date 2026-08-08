Bio-Porridge mit Toppings und frischer Kaffee – das soll es bald auch in Hamburg geben. Haferkater

Ob in Berlin, München oder Frankfurt: An fast allen großen Bahnhöfen in der Bundesrepublik stehen Reisende für warmen Haferbrei Schlange. Mit trendigen Toppings hat „Haferkater“ den Porridge wieder salonfähig gemacht. Jetzt will das Unternehmen mit seinen nachhaltigen Frühstückskreationen auch Hamburg erobern.

Gleich neben dem Zugang zu den S-Bahngleisen weist seit Kurzem eine große Klebefolie im Altonaer Bahnhof auf die Eröffnung eines „Haferkater“-Stores hin. „Bald hier im Bahnhof“, ist dort zu lesen. Bislang hat die Porridge-Kette zwar mehr als 25 Standorte – aber noch keinen in Hamburg.

„Wir haben bereits den Umbau der Filiale begonnen und hoffen daher, ab Mitte September unsere Gäste begrüßen zu dürfen“, schreibt eine Sprecherin des Unternehmens auf MOPO-Anfrage. Außerdem sind zwei weitere Standorte in Hamburg geplant: Ebenfalls ab September soll es eine Filiale im Dammtor-Bahnhof geben. Im Herbst wird am Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofs ein weiterer Store öffnen.

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Porridge von „Haferkater“ kommt nach Hamburg

Im Sortiment soll es die bekannten Porridge-Becher mit Hafer aus deutschem Anbau und verschiedenen Toppings wie Beeren, Früchten und Nüssen geben. Zudem werden Kaffee, Bowls, Stullen, Wraps und Kuchen angeboten.

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Das Unternehmen „Haferkater“ wurde von den drei Jugendfreunden Leandro Burguete, Anna Schubert und Levin Siert 2014 in Berlin gegründet. Ihr erstes Porridge-Lokal war eine ehemalige Dönerbude. Dort verkauften sie frischen Haferbrei mit Toppings aus Bio-Zutaten. Mittlerweile ist das Start-up in fast allen Bahnhöfen in Deutschland vertreten.