Frühlingswetter: Heute kühlster Tag der Woche

Gerade hat man sich an die frühlingshaften Temperaturen und den Sonnenschein gewöhnt, hält das Wetter wieder einen kleinen Dämpfer bereit: Am Mittwoch wird es wieder kühler.

Den Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg steht heute der kühlste Tag der Woche bevor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am Mittwoch nicht dieselben Temperaturen wie an den Tagen davor erreicht. Frühlingshaft und sonnig bleibe es aber trotzdem.

Wetter im Norden: Nachts kühlt es aus

In den frühen Morgenstunden sollen sich nördlich des Kanals ein paar Nebelfelder gebildet haben, die sich aber noch am frühen Vormittag auflösen sollen. Danach sei es den Rest des Tages sonnig mit vereinzelten Wolken am Himmel. Die Temperaturen sollen an der Küste unter zehn Grad Celsius bleiben und im Binnenland maximal zwölf Grad Celsius erreichen.

Das könnte Sie auch interessieren: Beliebtes Hamburger Ausflugsziel eröffnet wieder! Diesmal auch wieder mit Bier

In der Nacht zu Donnerstag kann die Temperatur laut einem Meteorologen des DWD auf minus ein Grad Celsius sinken, wodurch es zu Luftfrost kommen könnte. Auch wenn es in den kommenden Tagen wieder wärmer werden soll – am Freitag sollen sogar 16 Grad Celsius erreicht werden –, werde es nachts weiter abkühlen. Bald sollen die Temperaturen aber auch nachts über dem Gefrierpunkt bleiben. (dpa/mp)