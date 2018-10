Frühling in Hamburg: Oh, was für ein schönes Super-Sonnen-Wochenende!

Sonne! Blauer Himmel! Und Temperaturen wie im Sommer! Hinter Hamburg liegt ein Traum-Wochenende. Mit der Erinnerung an den Elbsand unter den Füßen, den Spaziergang durch Planten un Blomen und das Eis an der Alster fühlt sich der Montag doch gar nicht mehr so schlimm an ...

URL zum Kopieren Paula (v.l.), Uri, Jack, Nina und Katharina genießen den Elbstrand in Övelgönne. dpa Foto: Im Alten Land blühen die Kirschen. Dieses Foto wurde in Jork aufgenommen. dpa Foto: Die Alster, ein Wimmelbild. Sehen Sie die Ruderer? Die vielen Jollen? Das neue Hotel „Fontenay“? dpa Foto: Ab ins Wasser! Das Kaifu-Freibad hat seit Freitag geöffnet – als erster Open-Air-Pool in Hamburg. Das Bad ist übrigens das älteste in Hamburg. dpa Foto: Hamburg, ein Frühlings-Traum! Iryna Rezunenko (22) aus Neumühlen sitzt am blühnenden Elbhang an der Kaistraße und genießt die Sonne. Quandt Foto:

Und wie wird das Wetter in der neuen Woche? Laut DWD wechselhaft, windig und zunehmend kühler.



Am Montag bleibt zunächst wechselnd bewölkt und windig bei einer Tages-Top-Temperatur von 18 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist allerdings Regen angesagt. Dabei sollen die Temperaturen nach unten bis auf 8 Grad gehen.

Am Dienstag bleibt der Himmel bedeckt. Mit leichten Schauern und böig auffrischendem Wind ist ebenfalls zu rechnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus mit Regen und Wind, Auflockerungen und Übergang zu Schauerwetter.



In der Nacht zum Donnerstag sind dann weiterhin vereinzelte Schauer erwartet, sonst bleibt es trocken. Die Tiefsttemperatur liegt um 6 Grad. Immerhin: Der Wind nimmt langsam ab.