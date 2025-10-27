mopo plus logo
Sylvaina G. 2011 bei einem Empfang im Schloss Bellevue mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Aktuell wird der gebürtigen Ghanaerin der Prozess gemacht: Betrug, Untreue, Urkundenfälschung. Foto: privat

paidFrüher war sie beliebter Gala-Gast, jetzt sitzt sie auf der Anklagebank

Viele Jahre war sie gerne gesehener Gast auf Galas und Empfängen, schüttelte Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) genauso die Hand wie Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Stets gekleidet in bunte Gewänder, trat sie in der Öffentlichkeit mit einem Selbstbewusstsein auf, dass der Eindruck entstehen konnte, sie sei so etwas wie die Kulturbotschafterin Afrikas in Hamburg. Die Rede ist von Sylvaina G.: Die 61-jährige Deutsch-Ghanaerin steht aktuell wieder mal im Rampenlicht – allerdings als Angeklagte. Ihr werden in mehreren Fällen Untreue, Urkundenfälschung und Betrug vorgeworfen.

Eigentlich sollte Sylvaina G. bereits im vergangenen Februar der Prozess gemacht werden. Allerdings blieb sie dem Verhandlungstermin unentschuldigt fern. Daraufhin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl erlassen: neun Monate auf Bewährung.

Verleihung des Integrationspreises von DFB und Mercedes-Benz 2010: Sylvaina G. posierte gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Oliver Bierhoff für den Fotografen.

