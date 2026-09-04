Die Dessous-Marke Victoria's Secret eröffnet einen Shop an der Mö. Warum sich die Marke für diesen Ort entschieden hat.

Victoria’s Secret kommt nach Hamburg: Die weltbekannte Dessous-Marke eröffnet einen Flagship-Store in bester Innenstadtlage. Auf der früheren Görtz-Fläche an der Mönckebergstraße setzt das US-Label zugleich zum Neustart auf dem deutschen Markt an.

Seit der Schließung der Görtz-Filiale im vergangenen April war lange gerätselt worden, wie es mit der rund 800 Quadratmeter großen Fläche an der Ecke Mönckebergstraße/Spitalerstraße weitergeht. Nun plant Victoria’s Secret dort einen Flagship-Store im Erdgeschoss – mit mehr als 120 Metern Schaufensterfront.

Die Eröffnung ist für Donnerstag, den 10. September, geplant. Schon jetzt lockt das Geschäft noch bis Dienstag, den 8. September, mit einem „immersiven Pop-up-Erlebnis“ im Levantehaus, bei dem Beauty- und Duftprodukte präsentiert werden.

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Victoria's Secret: Vom Aufstieg und Fall der Dessous-Marke

Victoria’s Secret stand lange wie kaum eine andere Dessous-Marke für maximalen Glamour: Aufwendig inszenierte Laufstegshows, riesige Engelsflügel und Push-up-Mode machten das US-Label zu einem weltweiten Popkultur-Phänomen. Für Models war die Marke eine Möglichkeit für den ganz großen Durchbruch. Zu den berühmtesten „Engeln“ gehören Heidi Klum, Tyra Banks, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Miranda Kerr.

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Allerdings geriet die Marke mit MeToo und der Body-Positiviy-Bewegung in massive Kritik – wegen ihres lange sehr einseitigen, extrem schlanken Schönheitsideals, fehlender Vielfalt und abwertender Aussagen des damaligen Marketingchefs über trans und kurvige Models. Zudem berichteten zahlreiche Models von einer durch Mobbing, Sexismus und sexueller Übergriffe geprägten Unternehmenskultur. Der ehemalige CEO der Modemarke, Les Wexer, war zudem mit dem Sexual­straftäter Jeffrey Epstein befreundet, wies jedoch zurück, etwas über dessen Machenschaften gewusst zu haben.

Nach einer mehrjährigen Pause der Shows stellt sich das Unternehmen seit einigen Jahren nun neu auf – ist samt mehr Diversität bemüht um einen Imagewandel.

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Hamburg: Deshalb zieht Victoria’s Secret ausgerechnet in die Mö

„Deutschland ist für Victoria's Secret im Zuge unserer globalen Präsenz ein wichtiger Markt – und da ist Hamburg die logische Wahl für unseren ersten Flagship-Store im Land. Diese Eröffnung spiegelt unser Engagement für Schlüsselmärkte wider und bringt Kunden in einer der führenden Einzelhandelsdestinationen Deutschlands das Markenerlebnis von Victoria's Secret näher“, erklärt Arun Bhardwaj, International President von Victoria's Secret & Co.

Für die Marke, die weltweit mit glamourösen Modenschauen und prominenten Models bekannt wurde, ist es ein Neustart auf dem deutschen Markt – und Hamburg der bewusst gewählte Auftakt.

Dass ausgerechnet die Mönckebergstraße den Zuschlag bekommt, passt zur Strategie: Die neue Adresse gehört zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands. Mit Victoria’s Secret gewinnt die Hamburger City nun einen international bekannten Namen. Am Hamburger Flughafen gibt es bereits einen kleinen Laden der Marke, doch der liegt im Sicherheitsbereich und ist nur für Fluggäste zugänglich. (rei)