Früher als geplant: Sternbrücken-Koloss krabbelt los

Ende vergangener Woche wurde die 100 Jahre alte Sternbrücke endgültig abgerissen – schon am Mittwoch soll der Transport des neuen Riesenkoloss beginnen.

Auf diesen „Tausendfüßlern“ wird die neue Sternbrücke über die Max-Brauer-Allee krabbeln. Christian Charisius/dpa

Der Abriss der alten Sternbrücke an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße zog bereits einige Schaulustige an, jetzt setzt sich schon bald der gigantische Nachfolger in Bewegung – und das deutlich früher als geplant.

Seit Start der Bauarbeiten steht die neue Sternbrücke auf der Brammerfläche am Schulterblatt, bis vor einigen Wochen noch verdeckt unter Planen. Seit diese entfernt wurden, lassen sich die gigantischen Ausmaße des neuen Kolosses erst erahnen: 108 Meter Länge, 25 Meter Höhe und circa 3600 Tonnen Gewicht.

Transport der Sternbrücke beginnt bereits am Mittwochmittag

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Eigentlich sollte der Transport erst ab Donnerstag losgehen, jetzt wurde der Termin auf Mittwochmittag vorgeschoben: Ab 12 Uhr soll die Brücke dann ihren Weg antreten. Dafür wird sie auf sogenannte „Tausendfüßler“ gehieft, das ist ein spezielles Fahrzeug für extrem schwere und sperrige Lasten, und auf die Max-Brauer-Allee verschoben. Die Straße wurde dafür bereits aufgeschüttet und mit Platten überdeckt. So soll das Gewicht besser verteilt werden.

Das Mittelteil der alten Sternbrücke wurde von einem Kran abtransportiert. Florian Quandt

Anschließend wird die Brücke ab circa 13 Uhr für acht Stunden auf ihre spätere Zielhöhe an der Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße sechs Meter hochgepumpt.

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Am Donnerstag soll die Sternbrücke final eingehoben werden

Weiter geht es dann erst am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr. Dann startet der „Tausendfüßler“ seinen circa 500 Meter langen Weg in Richtung Kreuzung. Gesteuert wird das Fahrzeug von einem Menschen mit Fernbedienung. „Das Gefährt ist voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von ein bis zwei Kilometern pro Stunde unterwegs“, hatte Projektleiterin Janna Wiedmaier bereits erklärt.

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Bislang war die neue Sternbrücke noch unter Planen versteckt, jetzt sind die gigantischen Bögen erkennbar. Julian König

„Daneben laufen noch mehrere Sichtposten mit, die alles im Blick behalten und dem Fahrzeugführer helfen.“ Die engste Stelle befindet sich kurz vor der Shell-Tankstelle und den bunten Wohnhäusern – mit einem Abstand von 1,70 und 1,10 Meter von der neuen Sternbrücke bis zur Hauswand. Widmaier ist aber optimistisch, dass der Transport klappen wird. All das wurde mithilfe einer 3D-Modellierung berechnet.

Gegen 16 Uhr soll die Brücke schließlich ihren Zielort erreichen: Dort wird sie voraussichtlich bis 22 Uhr gedreht und eingesetzt. Die Bahn weist darauf hin, dass alle Zeitaufgaben während des Transports abweichen können.

Anwohner sollen für den Brücken-Transport ihre Häuser verlassen

Anwohner wurden bereits aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, sie werden in Hotels untergebracht. Der Fahrtweg in der Max-Brauer-Allee wird für alle Unbeteiligten abgesperrt sein, Sicherheitsposten werden dafür installiert.

Einige Möglichkeiten gibt es aber doch, dem Brücken-Spektakel beizuwohnen, zum Beispiel in der Stresemannstraße in Höhe der Oelkersallee oder Eifflerstraße oder neben der Brammerfläche an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Schulterblatt. Zum „Bridge Watching“ lädt zudem das Restaurant „Batu“ an der Eimsbütteler Straße 1 auf die Dachterrasse ein.



