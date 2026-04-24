Run Clubs in Hamburg: Hier können Sie gemeinsam laufen

Laufen kann jeder. Theoretisch. Praktisch sieht es oft anders aus: zu müde, zu kalt, zu viel los im Kopf. Genau deshalb boomen Run Clubs auch in Hamburg. Feste Zeiten, feste Treffpunkte – und vor allem Menschen, die einen mitziehen. Zwischen Alster, Schanze und Stadtpark hat sich eine Szene entwickelt, die vom lockeren Feierabend-Run bis zum strukturierten Training alles abdeckt.

Urban, laut, anders: Die Tide Runners sind so etwas wie der Klassiker unter Hamburgs Run Clubs. Gelaufen wird mitten durch die Stadt – nicht im Kreis, sondern quer durch Viertel, Straßen und Nachtleben. Treffpunkt ist die Superbude auf St. Pauli, gestartet wird jeden Mittwoch um 21 Uhr.

Das Tempo ist bewusst entspannt gehalten (um die 6er-Pace), die Strecke variiert. Wer will, läuft länger, wer nicht mehr kann, steigt aus. Der Spirit ist klar: Niemand wird zurückgelassen.

Mittwoch, 19 Uhr, Neuer Pferdemarkt – und plötzlich stehen da Dutzende Läufer vor der Pallas Bar. Die KRAFT Runners gehören zu den größten Communitys der Stadt und verbinden Laufen mit Social Life.

Gestartet wird gemeinsam, gelaufen in verschiedenen Pace-Gruppen. Danach gehört das Zusammensitzen fast schon zum Pflichtprogramm. Wer nicht nur laufen, sondern Leute kennenlernen will, ist hier richtig.

Samstagmorgen, 10 Uhr, Krugkoppelbrücke: Der Sweet & Salty Run Club steht für die neue Generation Laufgruppen. Organisiert über Instagram, klarer Fokus auf Community und Vibe.

Gelaufen wird gemeinsam rund um die Alster, danach geht es oft noch weiter – Kaffee, Austausch, manchmal mehr. Der Club beschreibt sich selbst als „Hamburgs tastiest Running Crew“ und trifft damit ziemlich genau den Ton der Szene.

Der Waterkant Running Club verbindet Laufen mit Streetwear- und Kulturszene. Treffpunkt ist der Waterkant Store, von dort geht es dienstags abends auf 5 bis 10 Kilometer lange Runs durch die Stadt. Start ist gegen 19:30 Uhr, getroffen wird sich meist kurz vorher.

Das Tempo liegt im moderaten Bereich (ca. 6–7er-Pace), es gibt eine Möglichkeit, Taschen abzugeben, und die Teilnahme ist offen. Das Motto ist simpel: zusammen laufen, sich gegenseitig motivieren.

Ganz andere Welt im Norden: Der Lauftreff Alstertal ist klassisch, naturverbunden und deutlich strukturierter. Mehrmals in der Woche trifft sich die Gruppe vor dem Clubhaus des VfW Oberalster und läuft entlang von Wiesen, Wald und Fluss.

Es gibt verschiedene Tempogruppen – vom Walker bis zum ambitionierten Läufer. Die Strecke ist so angelegt, dass auch längere Distanzen bis hin zum Halbmarathon möglich sind.

Früh aufstehen gehört hier zum Konzept: Der 6 a.m. Morning Run Club trifft sich mehrmals pro Woche bereits um 6 Uhr morgens an der Krugkoppelbrücke. Gelaufen wird montags, mittwochs und freitags – noch bevor der Berufsverkehr einsetzt.

Die Idee dahinter ist klar: den Tag aktiv starten, gemeinsam laufen und danach direkt weiter in den Alltag. Gerade für viele Berufstätige ist das eine Alternative zu abendlichen Runs – und gleichzeitig ein fester Anker in der Woche.

Der Female Run Club richtet sich gezielt an Frauen und versteht sich als Community, die Sport und Austausch verbindet. Im Fokus steht nicht nur das Laufen selbst, sondern auch ein Umfeld, in dem sich Teilnehmerinnen wohlfühlen und miteinander vernetzen können.

Organisiert wird vieles über Social Media, Treffpunkte und Termine variieren. Das Konzept folgt dem Trend vieler neuer Run Clubs: niedrigschwellig, gemeinschaftlich und offen für unterschiedliche Leistungsniveaus.

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Run Clubs sind längst mehr als nur Sport. Sie ersetzen den inneren Schweinehund durch Verabredungen, geben Struktur und bringen Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären. Weitere Möglichkeiten, zusammen zu schwitzen, finden Sie hier.