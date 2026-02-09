Frost, Glätte, Sonne? So wird das Wetter in Hamburg und dem Norden

Kalte Nächte, glatte Straßen und kaum Sonne: In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt das Wetter die nächsten Tage weiterhin unerfreulich.

Frostige Temperaturen und örtliche Glätte prägen in den kommenden Tagen das Wettergeschehen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Heute kommt es bis in den Vormittag stellenweise zu Glätte durch gefrierende Nässe, mit geringer Wahrscheinlichkeit auch durch leichten gefrierenden Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Den Montag über ist es überwiegend bedeckt. Nur vereinzelt fällt etwas Schneegriesel oder Sprühregen, der teilweise gefrieren kann. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null Grad auf Fehmarn und etwa zwei Grad auf Helgoland sowie in Hamburg. Der Wind weht schwach, an den Küsten mäßig, aus Ost bis Südost.

Dienstag weiter trüb – kaum Niederschlag

In der Nacht zu Dienstag bleibt es verbreitet bedeckt und teils neblig-trüb. Besonders in der Nordosthälfte fällt zeitweise etwas Sprühregen, der stellenweise gefrieren kann. Örtlich besteht Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf Werte um null Grad.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt bis neblig-trüb, meist trocken. Die Temperaturen steigen auf rund drei Grad. Dazu weht schwacher, an den Küsten teils mäßiger Südostwind.

In der Nacht zu Mittwoch erneut Regen und Schnee

In der Nacht zum Mittwoch setzt bei bedecktem Himmel leichter Regen oder Sprühregen ein, im Nordosten anfangs auch Schnee. Dabei besteht erneut Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und plus einem Grad. Auch am Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Von Südwesten her fällt erneut Regen bei Höchstwerten um drei Grad. (dpa)