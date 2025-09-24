mopo plus logo
Ob sich das wieder richten lässt? Die Front des historischen Porsche 911 ist komplett eingedrückt.

  • Lasbek

Porsche-Oldtimer nach Crash bei Hamburg wohl nur noch Schrott

Kollision auf der Landstraße: Auf der Barkhorster Straße nahe Lasbek (Kreis Stormarn) sind am Dienstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Dienstagabend zwischen Lasbek und Pölitz im Kreis Stormarn: Ein schwarzer Golf fährt auf der Barkhorster Straße Richtung Süden. Ihm kommt ein weißer Porsche-911-Oldtimer entgegen – dann kracht es.

Noch ist nicht bekannt, welcher der beiden Fahrer einen Fehler gemacht hat, fest steht nur: Die Front des historischen Sportwagens ist vollkommen eingedrückt – ob eine Reparatur überhaupt möglich ist, ist unklar.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Barkhorster Straße wurde von der Polizei gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. (mp)

