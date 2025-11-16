Schon wieder ein Crash auf der Glinder Straße: Zwei Autos kollidieren

Am Sonntagabend um 17.44 Uhr kam es auf der Glinder Straße in Höhe der Anschlussstelle Öjendorf – auf der Brücke über der A1 – zu einem Unfall. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge.

Wie es zu dem Crash kam, ist der Polizei noch nicht bekannt, so ein Sprecher zur MOPO. Beim Zusammenstoß lösten sich in beiden Autos die Airbags.

Einer der Fahrer wurde mit leichten Brustverletzungen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der zweite Fahrer und die übrigen Insassen erlitten nur leichte oder keine Verletzungen. Die Feuerwehr war ebenfalls in Öjendorf im Einsatz.

In der Glinder Straße kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen

Auf der Glinder Straße ereignen sich immer wieder Verkehrsunfälle: Im Oktober 2024 kollidierten dort an der A1-Auffahrt zwei vollbesetzte Autos – mehrere Kinder wurden verletzt. Einen Monat darauf crashten an eben jener Stelle ein Pick-up und ein VW Touran im Berufsverkehr.

An der Einmündung Reinskamp Ecke Glinder Straße ereignete sich auch im November ein Unfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Im Dezember 2024 rammte dann ein Rettungswagen im Einsatz den Pkw einer Frau auf der Glinder Straße. (mp)