Die Nachricht schockte viele Stammkunden: Das Traditionsgeschäft „Mein Fischladen“ in Niendorf musste 2022 – nach einem Streit mit dem Vermieter – schließen. Nazih Seliman, der den Laden eigentlich übernehmen wollte, eröffnete kurzerhand eine Filiale in Fuhlsbüttel. Und verkündet nun gute Nachrichten: Er kehrt nach Niendorf zurück, eröffnet hier einen zweiten Standort. Es sind ein Mittagstisch und ein praktisches Angebot für die älteren Gäste geplant. Was er wo genau vorhat – die MOPO hat mit dem 38-Jährigen gesprochen.