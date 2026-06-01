Frischekur für Hamburgs Kult-Halle: Sporthalle soll Millionen-Upgrade bekommen

Sie ist seit Jahrzehnten Schauplatz großer Sportmomente, Konzerte und Shows – jetzt soll die Sporthalle Hamburg in der Krochmannstraße (Winterhude) fit für die Zukunft gemacht werden. Die Stadt plant eine umfassende Modernisierung der Halle aus den 1960er Jahren.

Das Ziel: Der Mix aus Sport, Konzerten, Messen und anderen Veranstaltungen soll bleiben. Knapp 7000 Menschen passen in die Halle, jedes Jahr finden dort rund 80 bis 100 Veranstaltungen statt.

Sporthalle Hamburg: Hoher zweistelliger Millionenbetrag nötig

Klar ist aber auch: Die Sporthalle ist in die Jahre gekommen. Eine Potenzialanalyse und eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des städtischen Immobilienunternehmens GMH zeigen, dass umfassend saniert und modernisiert werden muss.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nennt die Halle ein „echtes Pfund im städtischen Hallenportfolio“. Zuerst gehe es um die dringend nötigen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen. Dafür dürfte laut Dressel ein hoher zweistelliger Millionenbetrag fällig werden. Auch die Namensrechte könnten später eine Rolle spielen – sie könnten Geld für den künftigen Betrieb bringen.

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Geplant sind unter anderem modernere Publikumsbereiche, ein attraktiverer VIP-Bereich, eine neue Tribünenanlage, bessere Abläufe hinter den Kulissen und ein Verbindungsbau zur benachbarten Leichtathletikhalle.

Stadt prüft Betrieb der Sporthalle

Für den künftigen Betrieb prüft die Stadt nun mehrere Modelle: eine städtische Betreibergesellschaft oder einen privaten Betreiber im Auftrag der Stadt. Als Nächstes sollen Finanzbehörde, Innenbehörde und Bezirksamt Hamburg-Nord das Modell festlegen. Danach kann GMH mit den konkreten Planungen beginnen. (fima)