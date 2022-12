Sie gilt als das „soziale Herz“ Hamburgs direkt unter dem Rathausmarkt: die Rathauspassage. Seit Kurzem finden dort Umbauarbeiten statt. Die Neueröffnung der aufgehübschten Passage ist noch in diesem Jahr geplant. Lesen Sie alle Hintergründe mit MOPO Plus – jetzt vier Woche testen für nur 99 Cent!

Sie gilt als das „soziale Herz“ Hamburgs direkt unter dem Rathausmarkt: die Rathauspassage. Seit Donnerstag finden dort Umbauarbeiten statt. Die Neueröffnung der aufgehübschten Passage ist noch in diesem Jahr geplant.

Ein Wasserschaden und in die Jahre gekommene Technik machten die Maßnahmen notwendig, die das Frankfurter Unternehmen ISG übernimmt. Rund 2,2 Millionen Euro werden für die Arbeiten veranschlagt.

Hamburg: Rathauspassage wird bis November umgebaut

Um diese zu finanzieren, gibt es die mit den ersten Umbauarbeiten 2019 gestartete Spendenkampagne „mehr Empathie wagen“. Eine Million Euro sind schon zusammengekommen, zum Ziel fehlen noch rund 400.000 Euro.

Und: Die neue Rathauspassage soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Geplant sei ein Ende der Umbauarbeiten im November, so dass der Neustart rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erfolgen könne. „Die Rathauspassage ist mit ihrer zentralen Lage seit 1998 das „soziale Herz“ der Hansestadt. Über 400 Hamburgerinnen und Hamburgern, die vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren, wurde hier in ein neues, selbstbestimmtes Leben geholfen“, sagt Gründer Stephan Reimers.

Mit der Neueröffnung soll es in der Rathauspassage ein gastronomisches Angebot, eine Bühne für Veranstaltungen und das – nach eigenen Angaben – längste Bücherregal der Stadt mit neuen und antiquarischen Büchern geben. Außerdem findet dort die Hamburg- und Touristeninformation „Hamburg (er)leben“ Platz.