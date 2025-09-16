Schnell über den Friedhof: Seit 2020 verhindert eine Schranke, dass Autofahrer den Ohlsdorfer Friedhof als Abkürzung nutzen. Für viele Besucher und Trauergäste war der ständige Durchgangsverkehr ein Ärgernis. Weil inzwischen mehrere Baustellen die Verkehrsadern rund um das Gelände blockieren, dürfen direkte Anwohner wieder hindurchfahren. Demnächst könnte das Areal sogar wieder für alle befahrbar sein.

