Freunde der Großsegler aufgepaßt: Majestätischer Gast aus Südamerika

Sie ist 103 Meter lang, trägt stolz drei Masten und bringt ein Stück argentinischen Stolz an die Elbe: Am Montag, 4. August 2025, läuft die „Libertad“, das Segelschulschiff der argentinischen Marine, in den Hamburger Hafen ein – ein Besuch, der nicht nur Seefahrerherzen höherschlagen lässt. Gegen 13 Uhr wird das prächtige Vollschiff an der Überseebrücke festmachen.

„Libertad“, das heißt auf Deutsch „Freiheit“: Fast wie aus der Zeit gefallen wirkt die elegante Schönheit, die seit 1963 unter argentinischer Flagge segelt und ihren Heimathafen in Buenos Aires hat. An Bord: 292 Crewmitglieder, darunter 49 Kadetten, die auf den Weltmeeren lernen, was Disziplin, Teamgeist – und Fernweh – bedeuten.

Die „Libertad“: Ein Hauch Argentinien unter weißen Segeln

Bundeswehr/Heide

Wer das beeindruckende Schulschiff aus nächster Nähe erleben möchte, hat dazu an drei Tagen die Gelegenheit: Die Stelling ist geöffnet am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (5., 6. und 7. August), jeweils von 13 bis 17 Uhr. Achtung: Letzter Einlass ist um 16.30 Uhr. Große Taschen oder Rucksäcke müssen draußen bleiben.

Am Freitag, 8. August, heißt es dann um 10 Uhr: „Leinen los!“ – und Hamburg verabschiedet sich von einem Hauch Südamerika unter weißen Segeln.