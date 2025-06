Freie und Balkonstadt Hamburg: Hier liegen wir ganz vorn

Wer keinen hat, hätte gern einen – wer einen hat, will nicht mehr ohne sein: Die Rede ist vom Balkon. Wenn es nach Mietern und Käufern ginge, hätte einfach jede Wohnung ein kleines bisschen privates Draußen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus.

Tatsächlich ist die Balkonquote nämlich alles andere als gleichmäßig verteilt. Sagt zumindest das Immobilienportal ImmoScout24, das seine Inserate durchforstet hat, um herauszubekommen, wie es die Deutschen mit dem Balkon halten.

Wohnung in Hamburg: Hier gibt’s besonders viele Balkone

Die Spanne dabei reicht von 95 Prozent in Emden bis Gera, wo nur etwas mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Mietwohnungen einen Balkon haben. Unter den Großstädten liegt – vielleicht für einige etwas überraschend in Anbetracht des Rufs als Regenmetropole – Hamburg vorn: Hier und in München werben 86 Prozent aller Inserate mit einem Balkon.

Auch am Kaufmarkt brilliert Hamburg in Sachen Balkon: Unter den Großstädten verweist die Hansestadt mit 75 Prozent Kaufbalkondichte München (74 Prozent) knapp auf den zweiten Platz.