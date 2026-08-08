Ein Gast eines Freibads im Hamburger Westen hat Ärger bekommen, weil er rauchte. Der Raucher fiel aus allen Wolken, tatsächlich sind die Regeln aber eindeutig.

Er wollte nur entspannt im Freibad eine Zigarette rauchen – dann eskalierte die Situation. Ein MOPO-Leser schildert, wie er vom Bademeister rüde auf das geltende Rauchverbot hingewiesen wurde. Bislang sei das in dem Bad jedoch nie ein Thema gewesen. Ob Rauchen im Freibad erlaubt ist, dazu gibt es jedoch eindeutige Regeln.

Der Vorfall soll sich im Freibad Marienhöhe in Sülldorf zugetragen haben. Der Mann schildert, dass er fast herausgeworfen worden sei wegen seiner Zigarette. Am Ende habe er auf eine kleine Raucher­ecke neben den Damentoiletten ausweichen müssen. In diesem Sommer sei er schon mehrfach in dem Bad gewesen, habe auch geraucht, sei aber das erste Mal so rüde angegangen worden.

Rauchen im Schwimmbad: Das gilt bei Bäderland in Hamburg

Anzeige

Auf Nachfrage sagt ein Sprecher von „Bäderland“, dass seit Jahren in allen Bädern das Rauchen per Haus- und Badeordnung auf bestimmte Bereiche eingeschränkt sei. Dies solle Gästen auch bekannt sein. Tatsächlich ist auf der Webseite zu lesen: „Rauchen ist ausschließlich in den dafür ausgewiesenen Bereichen erlaubt. Dies gilt auch für elektrische Zigaretten.”

Rauchen ist in Hamburgs Freibädern nur in bestimmten Bereichen erlaubt. Bernd Weißbrod

Oft drücke man auch mal ein Auge zu, so der Sprecher weiter, wenn sich kein Gast über den Rauch beschwere. Aber sobald Beschwerden auftauchen, gehe man auf die Raucher zu. Was genau im Freibad Marienhöhe vorgefallen ist, könne er nicht beurteilen.

Anzeige

Der Konsum von Cannabis ist in den Freibädern übrigens komplett verboten. Denn in Hamburg gilt die Regel, dass der Konsum im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kitas und Sportanlagen (das trifft auf alle Bäder zu) nicht erlaubt ist.