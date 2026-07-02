Ein Blumendiebstahl auf dem Hamburger Friedhof wurde frei erfunden. (Symbolbild) picture alliance / dpa | Uwe Anspach

Auf einem Hamburger Friedhof sollen Blumen gestohlen und anschließend am Eingang weiterverkauft worden sein – und ein Video soll das beweisen. Doch die vermeintlichen Aufnahmen sind KI-generiert.

Der Diebstahl von Grabschmuck sorgt oftmals für Empörung. Entsprechende Fälle machen immer wieder Schlagzeilen. Online verbreitet sich derzeit ein Video, das einen solchen Vorfall auf einem Hamburger Friedhof beweisen soll. Demnach hätten Überwachungskameras zur Festnahme mehrerer Personen geführt. „Eine Gruppe von Flüchtlingsfrauen“ soll Blumen von Gräbern gestohlen und diese anschließend verkauft haben.

Der im Video beschriebene Fall hat so allerdings nie stattgefunden. Weder die Polizei noch Friedhofsbetreiber können die vermeintlichen Festnahmen bestätigen. Außerdem sind die Bilder teils KI-generiert, echte Szenen aus dem Kontext gerissen.

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Was wirklich in dem Video zu sehen ist

Das Video zeigt Szenen der angeblichen Tat. Zu sehen ist auch, wie vermeintlich ein Polizist zwei Frauen konfrontiert. Außerdem sind Beamte in Interview-Situationen und ein Polizeiauto zu sehen.

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Doch dessen Kennzeichen passt nicht zum vermeintlichen Tatort Hamburg. Es beginnt nämlich nicht mit HH, sondern mit HK (Heidekreis). Die Aufnahmen stammen aus der Lüneburger Straße im niedersächsischen Soltau und nicht von einem Einsatz in Hamburg.

Beamte passen nicht zum Fall

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Ebenfalls auffällig ist das Interview mit einem Polizisten bei Minute 0:46. Dieser scheint nämlich auch nicht in Hamburg im Einsatz zu sein. Verraten wird dies durch das Kappenemblem, welches die bayerische Flagge zeigt.

Bei Minute 0:52 ist ein weiterer Polizeibeamter zu sehen. Tatsächlich handelt es sich um einen Polizisten aus Hamburg. Allerdings stammt die Sequenz aus einem von der Polizei Hamburg auf YouTube veröffentlichten Video (ab 09:01). Darin ist der Beamte während eines Einsatzes zu sehen, bei dem ein Mann verdächtigt wird, eine Jacke aus einem Geschäft gestohlen zu haben.

KI-generierte Bilder im Video

Die Szenen, in denen ein Polizist mit den angeblichen Täterinnen spricht, während diese, umgeben von Blumensträußen, auf dem Boden sitzen, wurden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erzeugt. Darauf deuten mehrere Unstimmigkeiten und Logikfehler hin. In der ersten Sequenz (ab 0:48), in der die beiden Frauen sitzend zu sehen sind, liegt auf dem Schoß der linken Person ein helles Tuch. Rechts daneben sitzt eine zweite Frau, neben der sich ein Gegenstand befindet, der einem Hocker ähnelt.

Nachdem zwei andere Szenen gezeigt werden, kehrt das Video (ab 0:58) zur Diskussion zwischen den Frauen und dem Beamten zurück. Der hockerähnliche Gegenstand und das helle Tuch sind dann jedoch verschwunden.

Hamburger Polizei dementiert Vorfälle

Auf dpa-Anfrage schreibt die Hamburger Polizei, dass den Ermittlern des Landeskriminalamts derartige Fälle nicht bekannt sind. Auch die örtlichen Friedhöfe haben keine Beobachtungen dieser Art gemacht. Zwar komme es vor, dass Grabschmuck gestohlen wird, aber dies seien wenige Fälle, hieß es vom Friedhofsbetreiber gegenüber der dpa. (dpa)



