„Frauen ertragen so viel Scheiße“: Hunderte Teilnehmer bei Vatertags-Demo

Vatertag, das heißt Bier, Bollerwagen und Gegröle auf Hamburgs Straßen? Nicht unbedingt, sagen die Teilnehmer der „ComeOnBoys“-Demo am Donnerstagnachmittag auf dem Heiligengeistfeld. Mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder waren gekommen, um ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen zu setzen und Vatertags-Klischees die Wacht anzusagen. Organisiert wurde die Demo von einer kleinen Gruppe rund um Großstadtrevier-Star Enrique Fiss.

Eins hat die Veranstaltung bestimmt erreicht: Den höchsten Männeranteil, den eine Demo gegen Gewalt gegen Frauen je verzeichnet hat. Männer jeder Altersgruppe waren vertreten, teils mit Kindern, Partnerinnen oder Freundinnen, manche auch allein. Für Yom (25) und seinen Vater Ertan (50; aus Bramfeld und Maschenfeld) war die Teilnahme keine Frage. „Wir verbringen jeden Vatertag zusammen“, berichtet Ertan. „Sonst gehen wir immer gemeinsam am Hafen spazieren, das ist die Tradition. Aber es war uns wichtig, ein Zeichen zu setzen.“ Sein Sohn ergänzt: „Viele Frauen aus meinem Umfeld haben bereits Gewalt erfahren, oft durch Männer. Ich möchte nicht, dass sie länger so eine Scheiße ertragen müssen.“

Demo am Vatertag: „Gegenentwürfe sind wichtig!“

Organisiert wurde die Veranstaltung von einer Gruppe aus acht Leuten rund um Enrique Fiss. Er erklärt im Gespräch mit der MOPO: „Der Vatertag ist ein Risikotag: Jedes Jahr kommt es aufgrund des Alkoholkonsums zu zahlreichen Verkehrsunfällen und häuslicher Gewalt. Wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert und uns für ein besseres Miteinander einsetzen. Fragt euch: Geht es der Person neben mir gut? Und auch: Baut die Person neben mir vielleicht gerade Scheiße? Hört euren Partnerinnen, Freundinnen und jeder Person auf der Straße zu. Seid aufmerksam.“

Florian Quandt Eine Gruppe rund um Großstadtrevier-Star Enrique Fiss hatte die Demonstration organisiert. Eine Gruppe rund um Großstadtrevier-Star Enrique Fiss hatte die Demonstration organisiert.

Florian Quandt Till (34) hat dem Patriarchat den Kampf angesagt – mit Unterstützung seiner kleinen Tochter. Till (34) hat dem Patriarchat den Kampf angesagt – mit Unterstützung seiner kleinen Tochter.

Florian Quandt Yom (25) und sein Vater Ertan (50) verbringen jeden Vatertag zusammen. Die Demo war für sie ein Muss. Yom (25) und sein Vater Ertan (50) verbringen jeden Vatertag zusammen. Die Demo war für sie ein Muss.

Florian Quandt Durstlöscher statt Bier, das ist das Motto von Janis (32) und Jan (27). Durstlöscher statt Bier, das ist das Motto von Janis (32) und Jan (27).

Florian Quandt Seine Buttons verteilt Tobi (41) kostenlos oder gegen eine Spende. Seine Buttons verteilt Tobi (41) kostenlos oder gegen eine Spende.

Florian Quandt Zu der Demo kamen zahlreiche Männer, Frauen und Kinder. Zu der Demo kamen zahlreiche Männer, Frauen und Kinder.

Die Teilnehmer Janis (32) und Jan (27) aus Eimsbüttel und St. Pauli waren am Vatertag nie mit Bollerwagen unterwegs. „Für uns ist es selbstverständlich, an Vatertag nicht saufen zu gehen“, sagt Janis. „Durch die heutige Veranstaltung können wir noch besser klare Kante gegen dieses Klischee zeigen.“ Till (34) wurde von seiner Frau auf die Veranstaltung hingewiesen. „Sie ist gerade auf Geschäftsreise. Für meine Tochter ist es die erste Demo“, sagt der Eimsbüttler, der neben dem Kinderwagen den Redebeiträgen zuhört. „Ich finde es so krass, wie präsent das Patriarchat im Alltag immer noch ist. Das tut uns allen nicht gut. Ich versuche zu helfen, wo ich kann.“

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Vor Beginn der Demo werden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass Wildpinkeln ausdrücklich unerwünscht ist. Und auch sonst ist an alles gedacht: Es gibt FLINTA-Toiletten, einen Kinderbereich und ein Awareness-Team. Und Buttons: Die macht Tobi (41) aus Hamm selbst und verteilt sie kostenlos oder gegen eine kleine Spende. „Ich habe mit den Buttons angefangen, als Alice Weidel im Hamburger Rathaus gesprochen hat. Das fand ich skandalös! Faschisten darf man keine Plattform bieten, auch, wenn sie einer Partei angehören. Ich setze mich gegen jegliche Form von Rassismus, Sexismus und Ausgrenzung ein. Diese Demo ist da natürlich ein Muss. Sexismus entsteht, wenn Männer saufend in Männergruppen unterwegs sind, und das passiert vor allem am Vatertag – deshalb sind Gegenentwürfe wie diese Demo so wichtig.“