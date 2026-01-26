Ehefrau schwer krank: Hamburger Comedian braucht Hilfe – Hunderte spenden

Hamburger Kult-Comedian Kayray braucht Hilfe: Seine Frau ist schwer erkrankt. Nun hat er einen Spendenaufruf gestartet.

Der Hamburger Künstler und Entertainer Kayray steht vor einer privaten Krise: Seine Frau ist schwer erkrankt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Behandlung könnte sich über viele Monate hinziehen. Für Kayray bedeutet das, beruflich kürzer zu treten – „Family first“, wie aus einer Pressemittelung hervorgeht.

Ein Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe soll dem Künstler finanziell den Rücken freihalten. Initiator ist der Hamburger Fernsehproduzent Borris Brandt.

Ziel der Aktion: Kayray finanziell zu unterstützen, da er in den kommenden Monaten deutlich weniger Auftritte wahrnehmen kann. Neben der Sorge um seine Frau trägt er auch Verantwortung für die gemeinsame kleine Tochter und den Familienhund.

Die Behandlung der Ehefrau könnte bis zu 18 Monate dauern. Um diese Zeit zu überbrücken, sollen mindestens 40.000 Euro zusammenkommen. Mehr als 22.000 Euro wurden bereits gespendet – zahlreiche Unterstützer zeigen sich solidarisch mit dem bekannten Hamburger.