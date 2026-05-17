Innere Unruhe, Existenzsorgen oder Minderwertigkeitsgefühle – das haben viele Frauen. Die systemische Therapeutin Andrea Schröder (56) aus Eppendorf hilft Frauen, die Ursachen dieser Ängste besser zu verstehen. Denn: Oft haben die Ängste gar nichts mit der Person selbst zu tun – sondern liegen weit in der Vergangenheit bei der Mutter oder Oma. Stichwort: transgenerationale Traumata. Die Therapeutin erklärt, wie man sie loswird.





