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Beraterin Andrea Schröder

Die systemische Beraterin Andrea Schröder (56) im Gespräch mit einer Klientin. Foto: hfr

  • Eppendorf

paidWovor haben Frauen Angst? Wie Traumata vererbt werden – und was man dagegen tun kann

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Innere Unruhe, Existenzsorgen oder Minderwertigkeitsgefühle – das haben viele Frauen. Die systemische Therapeutin Andrea Schröder (56) aus Eppendorf hilft Frauen, die Ursachen dieser Ängste besser zu verstehen. Denn: Oft haben die Ängste gar nichts mit der Person selbst zu tun – sondern liegen weit in der Vergangenheit bei der Mutter oder Oma. Stichwort: transgenerationale Traumata. Die Therapeutin erklärt, wie man sie loswird.


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