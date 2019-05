Frau ersticht Freund: Anwältin behauptet: Opfer lief versehentlich ins Messer

Wilstorf -

Neun Zentimeter tief drang die Klinge des Küchenmessers in die Brust des Opfers ein, verletzte Herz und Lunge. Der Mann (46) starb in seiner Wilstorfer Wohnung. Jetzt steht seine Freundin (27) wegen Totschlags vor Gericht. Die junge Frau schildert einen Unglücksfall: Ihr Freund sei im Streit in das Messer gelaufen.

Das Opfer konnte nach dem fatalen Messerstich am 23. November 2018 kurz nach Mitternacht noch einen Notruf absetzen. In der Aufzeichnung ist ein „starkes Röcheln" zu hören, wie die Verteidigerin erklärt. Außerdem sei ihre Mandantin im Hintergrund zu hören: „Sie entfaltete Aktivitäten, die ihm lästig waren. Er zeigt keine Zeichen von Angst vor ihr, wehrt ihre Bemühungen beiläufig mit 'Lass dass!' ab.“

Die Verteidigerin schließt daraus: „Es war keine vorsätzliche Tötung, sondern ein tragisches Unfallgeschehen."

23. November 2018: Im Schlafanzug wird Monika S. von der Polizei abgeführt. Unklar ist, ob sie rechtzeitig auf ihr Schweigerecht hingewiesen wurd. Blaulicht-News Foto:

Laut Monika S. habe das Paar, das sich seit September kannte, gestritten: „Sie war wütend, weil er so wenig Zeit hatte." Als sie gegen seinen Willen in seiner Wohnung rauchte, habe er sie gegen den Schreibtisch geschubst, ein Laptop sei zu Bruch gegangen, das Paar habe um eine Schere gerangelt.

Aus Angst vor der Schere habe ihre Mandantin sich ein Messer vor die Brust gehalten, wollte eine Tür schließen – als ihr Freund auf sie zugekommen sei: „Sie hatte keine Zeit, das Messer herunterzunehmen. Er stürzte in das Messer."



Der Messergriff sei auf ihr Brustbein gepresst worden und habe eine schmerzhafte Druckstelle verursacht.

Die Polizei bringt Monika S. nach der Bluttat aufs Revier. Blaulicht-News.de Foto:

Unklar ist, ob die Aussagen, die die Angeklagte vor der Polizei gemacht hat, verwertet werden können, weil die Beamten sie offenbar zu spät über ihr Schweigerecht belehrt haben. „Das war ich“, hatte Monika S. auf die Frage der Polizei nach dem Täter geantwortet.